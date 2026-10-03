L’ex Reggina Garzya sulla squadra, alcuni singoli e il ricordo di quel giorno a Perugia

Era giovanissimo ma per Nevio Scala in poco tempo diventò uno degli elementi più importanti di quella Reggina che dopo aver divertito per una intera stagione, ha giocato e vinto lo spareggio contro la Virescit, conquistando la promozione in serie B. Ai microfoni di Gazzetta del Sud l’ex Reggina ricorda quel momento: “Avevo 18 anni, presi anche la patente a Reggio e conquistammo la promozione in B. Superammo nello spareggio la Virescit in un “Curi” tutto amaranto. Mi auguro che le mie rievocazioni siano di buon auspicio per la nuova società targata Lotito. Club che deve tornare in Lega Pro e sono convinto che ci riuscirà, anche con l’aiuto dei tifosi“.

Quali insidie può nascondere la sfida di domani?

“Ad oggi, direi nessuna. Antonini è contestato e l’ambiente vorrebbe che andasse via. Ovviamente nel calcio nulla è scontato, ma se l’undici di Marchionni scenderà in campo con le giuste motivazioni non dovrebbe avere difficoltà a conquistare l’intera posta in palio. Il giocatore che mi ha colpio? Parecchi elementi mi piacciono: Jallow, Reis e Magrassi hanno enormi potenzialità. Il più incisivo nelle sfide fin qui disputate è stato Abonckelet. A centrocampo è il padrone. Reattivo anche Acquadro, senza dimenticare i vari Rotulo, Laaribi e il giovane Macrì.

In difesa Baldan, i fratelli Domenico e Rosario Girasole, Lancini e Fazio formano un reparto di qualità. In porta c’è un Lagonigro molto migliorato rispetto a dodici mesi fa. È cresciuto“.