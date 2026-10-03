Basket, la Dierre cambia casa: al ‘Pianeta Viola’ c’è la Nova

Sarà battaglia. Non poteva esserci presentazione migliore per il primo appuntamento casalingo della Dierre nel nuovo “Pianeta Viola”. Sabato 3 ottobre, alle ore 18.30, la squadra cambia location e vuole vincere. La novità è il nuovo rettangolo di gioco intitolato a “Massimo Mazzetto”, il Pianeta Viola pronto ad accogliere una sfida che si preannuncia ad alta intensità e che accompagnerà il team del Presidente Roberto Filianoti per tutta la stagione.

La voglia è quella di veder volare un gruppo scalpitante, guidato dall’emergente Dario Lo Storto, coach campione in carica dell’Under 19 Gold con Gallarate. Ma l’avversario è più che temibile: è la Nova Basket, team che ha vinto dilagando all’esordio contro Marsala tra le mura amiche, con un netto 89 a 65.

Appare tutto tranne che una squadra arrendevole. È vero, ha perso giocatori importanti come Golino, ma la conferma di Carlo Stella e il gruppo straniero composto da Adam Husták, Karlis Girgensons e Ilija Miladinovic dicono molto sulle ambizioni del club. Occhio anche a Giacomo La Bua, ex Svincolati in B, che può dire la sua in questa categoria. Sotto canestro c’è Luca Panna, scuola Olimpia Milano. De La Cruz rappresenta una variabile importante, il giovane Pistoia da Catanzaro può crescere e trovare spazio, con i confermati Pizzuto e Gentile in sella a guidare il gruppo.

La Dierre, dal canto suo, è rampante, le prestazioni dei vari Marcone,Miljianic, Misolic,solo per fare qualche esempio, incoraggiano. A Trapani, su uno dei campi più difficili del campionato, ha brillato con un gioco dirompente ed efficace, dimostrando di avere tutte le carte in regola per affrontare una stagione da protagonista.

Arbitrano la sfida Caputo di Lamezia e Lo Presti di Bagnara. Per chi non potrà essere presente al Pianeta Viola, la diretta sarà disponibile sulla pagina del media-partner ufficiale del club, Rac, con la telecronaca di Giovanni Mafrici.