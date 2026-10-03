Cadi Futura: la beffa arriva a 66 secondi dalla fine. Vince la Lazio

Gara tattica, partita fortissimo, ad alta velocità decisa dagli episodi. Inizio di campionato in salita per la Cadi Antincendi Futura che subisce la seconda sconfitta consecutiva, questa volta per opera di una S.S. Lazio cinica nel concretizzare a 64 secondi dal termine il gol della vittoria con Lupi.

Il derby tra 8 giorni, sabato prossimo a Messina,è già un bivio significativo per i giallo-blu che vogliono con forza muovere la classifica.

I quintetti

Cividini, Kadu, Dos Santos ed Honorio compongono il quintetto con Parisi in porta. Rimane fuori Eriel Pizetta.

Tanke, Lupi,Caique da Silva, Dal Lago con Di Ponto in porta.

Il primo tentativo maggiormente pericoloso è di Kadu. Ritmi altissimi e gara combattutissima.

La Lazio prova con Ferraro dopo 5 minuti.

Parisi è miracoloso poco dopo, difendendo un errore di un suo compagno di squadra ed azzeccando l’uscita giusta.

Il portiere della Futura è meraviglioso anche al decimo su Pilloni.

Occasionissima per Cividini a 9.44 che si ritrova a tu per tu con Di Ponto che para bene.

A 7.52 è un gol strepitoso:assist di Parisi, stop al volo e gol, d’istinto e grande tecnica di Humberto Honorio.

La Lazio la pareggia poco dopo: schema su Punizione, Segovia è lesto da due passi per il pari.

I giallo-blu calciano forte con Kadu.

Azione da manuale per i calettasti di Sylvio Rocha, con 4 passaggi da quattro calcettisti diversi, il gol non arriva per poco.

Scopelliti, poco dopo sfiora il gol del vantaggio.Il primo tempo termina uno a uno.

Nel secondo tempo, Parisi è splendido su Caique da Silva

Di Ponto, portiere della Lazio, è miracoloso nel fermare la scorribanda di Kadu innescato da Pedro Mendes.

Dopo quattro minuti, la Lazio passa in vantaggio con Ferraro, con una sorta di autogol rocambolesco del portiere dei locali..

La Futura la impatta grazie ad un autogol di Pilloni sulla palla forte messa in mezzo da Kadu.La sfida a scacchi continua.

Dos Santos sfiora il gol del pari con il pallone che vola di poco alto. Ancora Dos Santos di testa rischia il gol del vantaggio.

A 1.57 è pericolosissima la punizione di Kadu ma vola alta.

Il mancino di Scopelliti è ancora più pericoloso poco dopo.

A 1.06 all’interno di uno dei momenti più alti dei locali, Lupi, troppo salo sulla banda di sinistra realizza da protagonista beffando tutto e tutti e portandosi a casa il piatto ricco della vittoria.

Il disperato powerplay giallo-blu non darà i frutti sperati, il portiere Di Ponto rischia anche il quarto gol.Vince la Lazio per 2-3.