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Calabria, PNRR acqua: dal MIT 59 mln per un’infrastruttura al servizio di 47 Comuni

Salvini ha rimarcato l'importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e di un investimento che interviene su una delle infrastrutture idriche strategiche per la Calabria

03 Ottobre 2026 - 10:31 | Comunicato stampa

mit ministero infrastrutture trasporti

Oltre 59 milioni di euro dal MIT per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’acquedotto Sila Greca. Considerando anche il cofinanziamento del beneficiario, il valore complessivo dell’intervento supera 73 milioni di euro.

L’opera riguarda l’ammodernamento delle infrastrutture e la stabilizzazione dell’adduzione idrica del sistema Sila Greca e rappresenta il primo di quattro interventi programmati sul più ampio sistema Abatemarco-Bufalo-Sila Greca, infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idropotabile di 47 comuni della provincia di Cosenza.

L’intervento sul sistema idrico della Sila Greca

Il sistema comprende anche l’impianto di potabilizzazione del Trionto, a Longobucco, che assicura una parte rilevante dell’acqua destinata a numerosi comuni della Sila Greca.

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rimarcato l’importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e di un investimento che interviene su una delle infrastrutture idriche strategiche del Cosentino e punta a dare maggiore stabilità e continuità all’approvvigionamento di decine di comuni.

Le risorse dal Fondo idrico PNRR

Le risorse rientrano nel Fondo idrico PNRR, la cui intera dotazione è stata assegnata dal MIT insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi.

Così una nota del MIT.

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