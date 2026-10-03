Sanità, cresce la ‘rete dei talenti calabresi’: aderisce il medico reggino Federico Morabito

“Penso che i talenti vadano coltivati, valorizzati e messi in rete. Per questo credo nel progetto della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’On. Giusi Princi: per valorizzare i talenti è necessario creare opportunità e permettere a ciascuno di costruire il proprio percorso. Invito chiunque ne abbia voglia a sposare questo progetto”. Lo afferma in un videomessaggio pubblicato sui social il Dottor Federico Morabito, Medico Chirurgo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, che ha aderito alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità fortemente voluta dall’europarlamentare Giusi Princi, il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

Federico Morabito: “Competenza e passione al servizio di chi si affida a noi”

Giovane medico reggino, il Dott. Morabito lavora a Messina, dove esercita con passione la professione di medico chirurgo. “Ho scelto la chirurgia perché è una professione fatta di conoscenza, decisioni e responsabilità”, spiega Federico Morabito, evidenziando che non bisogna mai “dimenticare che dietro a ogni malattia c’è una persona”. “Questo per me – aggiunge – significa essere un professionista sanitario: mettere competenza e passione al servizio di chi si affida a noi”.

Il Dottor Morabito, poi, invita tutti i professionisti sanitari calabresi che operano fuori regione ad aderire alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, ringraziando l’On. Giusi Princi per aver promosso questo importante network: “Faccio uno speciale saluto e ringraziamento – afferma nel video – all’On. Princi, che è stata mia Preside e che oggi promuove questo progetto”.

Una comunità di professionisti sanitari al servizio della Calabria

Attraverso videomessaggi come quello di Federico, indirizzati all’europarlamentare calabrese, medici e operatori sanitari stanno esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa, condividendo le esperienze professionali e invitando colleghi e colleghe ad aderire al network, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più ampia di competenze al servizio della Calabria.

La Rete dei Talenti, quindi, continua a crescere con l’adesione di numerosi professionisti sanitari e oltre 200 specializzazioni, tra le quali cardiologia, chirurgia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

Professionisti in Italia e all’estero

Tra gli iscritti al network, professionisti che operano in strutture italiane ed estere, in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni, compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).