Sanità a Reggio, Roschetti (M5S): ‘Smembrare il Polo Sud scelta senza senso che punisce gli anziani’

“Restiamo attoniti e profondamente indignati di fronte a prese di posizione così assurde e inqualificabili. Assistere allo smembramento di un istituto sanitario fondamentale per l’intera zona sud di una città grande come Reggio Calabria, con il conseguente trasferimento di ambulatori storici, centrali e ad altissima frequentazione, è una scelta che priva i cittadini del diritto basilare alla medicina di prossimità.

“Una dinamica contraria alla logica del decentramento”

Invece di seguire la logica virtuosa del decentramento dei servizi sanitari in aree più tranquille e accessibili, rispettando l’equilibrio e i bisogni della popolazione della zona nord, del centro e della zona sud, si assiste a una dinamica contraria e priva di ogni senso logico.

Gli specialisti e gli ambulatori vengono spostati nel pieno centro cittadino, all’interno di una realtà già pesantemente congestionata, cronicamente priva di parcheggi e paralizzata dal traffico, specialmente in concomitanza con l’uscita delle scuole.

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“La decisione colpisce le fasce più fragili”

La decisione colpisce in modo spietato le fasce più fragili della popolazione, a partire dai nostri anziani della zona sud. Parliamo di cittadini spesso sprovvisti di mezzi autonomi di locomozione che, nella migliore delle ipotesi, saranno costretti a prendere i mezzi pubblici, scendendo in fermate distantissime rispetto alle nuove ubicazioni e dovendo percorrere lunghi tratti a piedi per raggiungere le visite.

Tutto questo è semplicemente pazzesco. Come Movimento 5 Stelle e come professionisti sanitari che vivono quotidianamente il territorio, chiediamo un immediato dietrofront alle autorità competenti: la sanità deve avvicinarsi ai cittadini, non allontanarsi dietro a barriere logistiche insormontabili.

La proposta dell’ex centro commerciale “Il Girasole”

Eppure ci sarebbe l’ex centro commerciale “Il Girasole”: I residenti spingono fortemente per questa opzione. Essendo situato proprio nella zona sud, dispone di ampi parcheggi ed è facilmente raggiungibile dai pazienti, evitando di lasciare un intero settore della città privo di un servizio medico essenziale. La proposta prevede che il Comune ceda il complesso all’azienda sanitaria per riadattarlo a Polo Sanitario e lo stesso Sindaco potrebbe chiedere al suo compagno di partito Roberto Occhiuto di finanziare la ristrutturazione di questa location , pensando alla sanità pubblica e non privata”

Dr.ssa Giovanna Milena Roschetti

Rappresentante GT di RC Movimentoo 5 Stelle