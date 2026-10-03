Adozioni e coppie omogenitoriali, Occhiuto: ‘Oggi esistono più forme di famiglia, vanno considerate’ – VIDEO

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto torna sul tema dei diritti civili e delle famiglie. Ospite di “Un Giorno da Pecora”, trasmissione di Rai Radio1, il governatore calabrese ha affrontato la questione delle adozioni, delle coppie omogenitoriali e della tutela dei bambini.

Una posizione che Occhiuto lega soprattutto a un principio: nelle adozioni, sostiene, il punto di riferimento deve essere l’interesse del minore.

Occhiuto: “Il bambino deve essere al centro delle adozioni”

“Io penso che le adozioni debbano avere come valore principale il bene del bambino, per cui il diritto ad essere genitori appunto non è un diritto. Il bambino deve essere al centro”, ha affermato Occhiuto.

Il presidente della Regione si è poi soffermato sulle famiglie omogenitoriali già presenti nel Paese.

“In questo Paese ci sono tante coppie omogenitoriali che hanno dei bambini, che facciamo? Lo nascondiamo perché magari c’è uno scontro ideologico tra gli adulti sui diritti dei bambini? Per queste coppie e per questi bambini che vivono con queste coppie è giusto che si considerino alla stregua e con i medesimi diritti degli altri”.

Non è la prima volta che il Governatore, vicepresidente di Forza Italia, negli ultimi giorni, si trova a parlare di diritti civili e suggerisce alla destra di mostrarsi più liberale ed aperta.

“Oggi ci sono più forme di famiglia”

Nel corso dell’intervista, i conduttori hanno ricordato a Occhiuto come nel centrodestra sia tradizionalmente sostenuta l’idea della famiglia composta da un uomo e una donna.

“Io invece sostengo che oggi ci sono più forme di famiglia che vanno pure considerate”, ha risposto il governatore.

Alla domanda se questa posizione possa essere considerata più vicina al centrosinistra, Occhiuto ha respinto questa lettura.

“No, è una cosa che viene erroneamente percepita come di centrosinistra. Ma sono sicuro che nel centrodestra è una cosa ritenuta di buon senso da tutti”.

Occhiuto e il centrodestra: “Su questi temi si parla con timidezza”

Il presidente della Regione ha infine allargato il ragionamento al modo in cui il centrodestra affronta pubblicamente le questioni legate ai diritti.

“La questione è che spesso nel centrodestra di questi temi si parla con timidezza, si parla con quasi imbarazzo e diamo la sensazione di essere quello che non siamo”.

Parole che si inseriscono nel dibattito aperto dallo stesso Occhiuto negli ultimi giorni sul profilo politico di Forza Italia e sullo spazio che, secondo il governatore calabrese, il partito dovrebbe dedicare ai temi liberali e ai diritti civili