Agricoltori in protesta, Gallo: ‘Al Governo chiederemo i fondi Csr per l’emergenza’

L’assessore regionale all’Agricoltura annuncia una nota condivisa con le Regioni del Sud e riferisce dell’abbassamento del 20% dei prezzi del carburante per agricoltori e pescatori

“Partirà una nota, d’intesa con i colleghi assessori delle Regioni del sud, al governo per chiedere di utilizzare, grazie all’intermediazione del governo stesso, i fondi Csr per l’emergenza, come è accaduto ai tempi del Covid”.

Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo partecipando questo pomeriggio all’Academy Olivo in Campo Calabria. L’iniziativa e le dichiarazioni sono state riportate il 2 ottobre da ANSA.

L’iniziativa sui temi dell’olivicoltura si sta svolgendo negli stessi giorni in cui sull’intero territorio regionale è in corso la mobilitazione degli agricoltori a causa della crisi del settore.

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Gallo: “Gli agricoltori sono allo stremo”

Al proposito l’assessore ha evidenziato che “sono state due giornate intense sulla comunicazione e due giornate intense sulla formazione. Dai momenti di crisi si esce soltanto analizzando i motivi e trovando i punti di forza. Credo che questi giorni siano stati utili per il mondo olivicolo calabrese in un momento di grandissima difficoltà. Oggi sono stato in un altro presidio di agricoltori e ho toccato con mano, a Spezzano Albanese, come questi agricoltori resilienti siano allo stremo.

È necessario trovare degli aiuti che stiamo individuando insieme al presidente Occhiuto, insieme al governo regionale oltre che insieme al governo nazionale. Naturalmente tutto questo lavoro, anche di formazione e di comunicazione, sarà utile nei prossimi anni perché noi vogliamo cambiare il volto dell’agricoltura calabrese”.

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Il nodo del caro carburante

Gallo ha quindi commentato la notizia dell’ulteriore abbassamento dei prezzi del carburante annunciato da Eni: “Il ministro ci ha comunicato una notizia importantissima, l’abbassamento del 20% dei prezzi per agricoltori e per pescatori. Sui pescatori noi siamo già intervenuti con una misura con fondi Feampa ma stiamo facendo altro. Speriamo che tutto questo si estenda anche al compatto forestale perché il compatto forestale utilizza tanto gasolio”.

Fonte: Ansa Calabria