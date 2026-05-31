Calcio a 5: è bronzo italiano per l’Under 17 della Cadi Futura

Sulle qualità tecniche ed umane del gruppo giallo-blu nessuno ha mai avuto dubbi. Oggi, il team di Peppe Scopelliti può esultare.

Un terzo posto azzurro da urlo che rende merito ad una programmazione capillare, forte attività di reclutamento e grande voglia di proiettare questi ragazzi verso la A2 Elite.

Vittoria bella ed importante contro Genova, avversario non casuale, ma preparato, forte, e non a caso presente alle Finals scudetto dove nel pomeriggio Lazio e Reghium Reggio Emilia si contenderanno il tricolore.

Smaltita l’emozione dell’esordio i giovani cari al Presidente Mallamaci sono appari splendidi, tonici e determinati.

Prova a farsi vedere la Futura con Mannino per ben due volte. Il coro inconfondibile “Futura-Futura” prova a galvanizzare i giovani di Mister Scopelliti. Ci prova anche Pavone.

Il tentativo del neo entrato Pietro Parodi è pericoloso, dalla distanza per Genova. Ottime, le iniziative di Romeo per la Cadi. Turiano e Romeo ci provano con una azione a testa ma il portiere Colotta è bravo.

Il gol è nell’aria: su grande iniziativa di Honorio, con la collaborazione di Turiano la sblocca il bravo Andrea Romeo.

Romeo, a quel punto di scatena, in arrivo l’arrembante Aiello ed è due a zero. De Michelis cerca una replica al dodicesimo.

Poco dopo, a 7.22 è capolavoro del Capitano Humberto Honorio. Honorio, così come fatto da Romeo poco prima, non soltanto segna ma inventa: sua l’assist per Giuseppe Crea.

Anche il bomber Turiano provai inventare, ma Honorio non ci arriva per un nonnulla.

Triplo tentativo ligure con D’Atri che vanno a chiudere il primo tempo sul 4-0, preparato De Lorenzo.

Nel secondo tempo, Honorio e Pavone creano e vanno vicini al gol, la sblocca, molto bene Fortunato Mannino.

Honorio rischia il sesto gol, è bravo De Michelis.

Honorio continua a creare e inventa l’assist per il primo gol di Turiano ricambiando il favore.

A 13-37 dal termine, è Andrea Romeo ad involarsi in percussione servendo Minasi, per il suo primo gol.

La Cdm Genova trova il suo primo gol nella kèrmesse delle finals scudetto con Jacopo Piana.

Molto bene in percussione Aiello, vicino al gol anche Scopelliti.

Dopo sette marcatori diversi, arriva la prima doppietta:gran gioco di Pavone con Giuseppe Crea che firma la sua personale doppietta a metà tempo. Turiano sfiora la doppietta. Honorio dribbla tutti, serve Minasi ma Colotta è attentissimo. Grande gioia e gran gol per Pietro Scopelliti che firma il nono gol della Cadi.

Genova non molla fino alla fine e colpisce un palo con Musicò. Actis gioca un buon Futsal e crea tantissime palle gol. C’è anche il tempo per un tiro libero per Genova con Carrubba ma De Lorenzo sarà eccezionale. Una medaglia di bronzo eccezionale che riempie d’orgoglio la dirigenza e tutto l’entourage. Avanti Futura!

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-CDM GENOVA 9-1: (Romeo, Aiello, Honorio, Crea, Mannino, Turiano, Minasi, Crea, Scopelliti)