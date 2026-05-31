Santuario di Polsi, l’allarme dei fedeli: ‘Da oltre un anno un silenzio assordante’

È quanto si legge in una lettera aperta di alcuni gruppi di fedeli che chiede “chiarezza” sul futuro del luogo mariano più famoso della Calabria.

“Nel corso del 2025 – si ricorda nella nota dei gruppi organizzati per i pellegrinaggi a Polsi – si è discusso ampiamente delle difficoltà di accesso al Santuario. Le motivazioni comunicate riguardavano lavori e interventi che interessavano sia la viabilità sia la struttura religiosa. Una situazione che, pur compresa da molti come necessaria per consentire opere di miglioramento e restauro, ha inevitabilmente limitato l’arrivo dei pellegrini e dei visitatori. A distanza di mesi, però, numerosi fedeli – si legge nella lettera aperta di alcuni gruppi di pellegrini di Cinquefrondi e della Piana di Gioia Tauro – si pongono una domanda semplice: quale sarà il futuro di Polsi? Si parla della possibile riapertura della chiesa restaurata. Se ciò dovesse avvenire, rappresenterebbe certamente una notizia positiva per l’intera comunità religiosa. Ma cosa accadrà successivamente?”.