Villa San Giovanni, l’analisi del voto di Musolino (Pd): ‘Per adesso vincono ma non convincono’

"Vincono e perdono mossi da interessi più che da idee e, proprio per questo, hanno il cruccio del PD" le parole di Musolino

Non fanno congressi veri, non selezionano democraticamente la classe dirigente, si aggregano e si disgregano in vista delle elezioni, vincono e perdono mossi da interessi più che da idee e, proprio per questo, hanno il cruccio del PD (a tutti i livelli).

Ci chiedono delle nostre analisi del voto, dei nostri dirigenti, ci spiegano chi “cacciare” o meno, ci suggeriscono alleanze, agiscono sulle menti deboli di qualche utile idiota (ce ne sono pure a Villa SG).

Se, a parer loro, siamo irrilevanti, mal messi, “perdenti”, perche’ si occupano cosi’ tanto di Noi?

Nel nostro piccolo – a Villa – è un floriegio di analisi su cosa dovremmo dire e fare, sugli iscritti da premiare e quelli da buttare al macero, sulle sedi delle nostre riunioni (ci sono quelle gradite e quelle meno), sui documenti che dovremmo leggere, commentare e produrre, sugli accordi più “utili” (non certo al Pd … e allora a chi?).

I problemi degli “avversari” del PD

Il problema degli “avversari” del PD, quindi, facendo ordine, è sviscerabile così (e riguarda Reggio e tutta la CM):

non sanno stare in una Comunità politica di pari;

disconoscono le essenziali regole statutarie di organizzazione;

hanno difficoltà a distinguere tra una consorteria estemporanea e un Direttivo di Partito, organizzato secondo l’esito di congressi pubblici;

sono persuasi di poter sempre vincere ma hanno bisogno di demolirci per farlo;

la “bandiera” dei Democratici fa in qualche modo paura: pietra d’inciampo all’esercizio sregolato del potere;

per adesso vincono ma non convincono.

Il valore della sconfitta: “Professionisti delle autoanalisi dure e serrate“

Noi Dem – è fatto notorio – siamo professionisti delle autoanalisi dure e serrate e si preannunciano, a tutti i livelli, riunioni infuocate.

Tutto questo non solo è utile … è un bene ed è necessario per cambiare ciò che non va, una volta ascoltati gli elettori, i militanti, gli eletti.

Le sconfitte sono importanti quanto le vittorie, per due motivi:

Leggi anche

l’ opposizione è fondamentale nell’ordine democratico e tutela i cittadini;

è fondamentale nell’ordine democratico e tutela i cittadini; l’analisi degli errori compiuti, la comprensione di ciò che è vivo e di ciò che è morto in un percorso fin qui compiuto, rigenera la Comunità politica cui si appartiene.

Si preparano così – con metodo, forme, regole e imprescindibili “riforme” – le affermazioni di domani.

Enzo Musolino

Segretario cittadino Partito Democratico Villa SG