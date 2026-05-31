Villa San Giovanni, l’analisi del voto di Musolino (Pd): ‘Per adesso vincono ma non convincono’

Non fanno congressi veri, non selezionano democraticamente la classe dirigente, si aggregano e si disgregano in vista delle elezioni, vincono e perdono mossi da interessi più che da idee e, proprio per questo, hanno il cruccio del PD (a tutti i livelli).
Ci chiedono delle nostre analisi del voto, dei nostri dirigenti, ci spiegano chi “cacciare” o meno, ci suggeriscono alleanze, agiscono sulle menti deboli di qualche utile idiota (ce ne sono pure a Villa SG).
Se, a parer loro, siamo irrilevanti, mal messi, “perdenti”, perche’ si occupano cosi’ tanto di Noi?
Nel nostro piccolo – a Villa – è un floriegio di analisi su cosa dovremmo dire e fare, sugli iscritti da premiare e quelli da buttare al macero, sulle sedi delle nostre riunioni (ci sono quelle gradite e quelle meno), sui documenti che dovremmo leggere, commentare e produrre, sugli accordi più “utili” (non certo al Pd … e allora a chi?).
I problemi degli “avversari” del PD
Il problema degli “avversari” del PD, quindi, facendo ordine, è sviscerabile così (e riguarda Reggio e tutta la CM):
- non sanno stare in una Comunità politica di pari;
- disconoscono le essenziali regole statutarie di organizzazione;
- hanno difficoltà a distinguere tra una consorteria estemporanea e un Direttivo di Partito, organizzato secondo l’esito di congressi pubblici;
- sono persuasi di poter sempre vincere ma hanno bisogno di demolirci per farlo;
- la “bandiera” dei Democratici fa in qualche modo paura: pietra d’inciampo all’esercizio sregolato del potere;
- per adesso vincono ma non convincono.
Il valore della sconfitta: “Professionisti delle autoanalisi dure e serrate“
Noi Dem – è fatto notorio – siamo professionisti delle autoanalisi dure e serrate e si preannunciano, a tutti i livelli, riunioni infuocate.
Tutto questo non solo è utile … è un bene ed è necessario per cambiare ciò che non va, una volta ascoltati gli elettori, i militanti, gli eletti.
Le sconfitte sono importanti quanto le vittorie, per due motivi:
- l’opposizione è fondamentale nell’ordine democratico e tutela i cittadini;
- l’analisi degli errori compiuti, la comprensione di ciò che è vivo e di ciò che è morto in un percorso fin qui compiuto, rigenera la Comunità politica cui si appartiene.
Si preparano così – con metodo, forme, regole e imprescindibili “riforme” – le affermazioni di domani.
Enzo Musolino
Segretario cittadino Partito Democratico Villa SG