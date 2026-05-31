Comune di Caulonia, salvati dall’usucapione 46 ettari di terreno boschivo

Il Comune di Caulonia ha ottenuto un’importante vittoria giudiziaria: la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, con sentenza depositata il 19 maggio 2026, ha rigettato l’appello proposto da un privato cittadino che chiedeva di acquisire per usucapione speciale due particelle di terreno boschivo di proprietà comunale per una superficie complessiva di 46 ettari. Un patrimonio naturale di straordinario valore, sottratto al rischio di una perdita definitiva e irreversibile per la collettività.

La vicenda processuale

La vicenda ha origine da una richiesta presentata nel 2013 da un privato che rivendicava il possesso ultraventennale dei fondi comunali, chiedendone il riconoscimento ai sensi dell’art. 1159 bis del Codice Civile, norma che disciplina la cosiddetta usucapione speciale per la piccola proprietà rurale in comuni montani. Il Tribunale di Locri, nel 2022, aveva già accolto l’opposizione del Comune, rigettando la domanda. Il privato aveva quindi proposto appello, insistendo nelle proprie richieste. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, all’esito del giudizio di secondo grado, ha confermato pienamente la decisione del Tribunale, rigettando l’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune.

Le motivazioni

I giudici hanno ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova sufficiente né di un possesso esercitato uti dominus — ovvero come se fosse proprietario, in modo pubblico, pacifico, continuo ed esclusivo — né dello svolgimento di quella concreta attività agricola che la legge e la giurisprudenza richiedono per riconoscere l’usucapione speciale. Le testimonianze raccolte sono state giudicate generiche e inidonee a dimostrare i presupposti richiesti dalla norma.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

“Questa sentenza — dichiara il Sindaco Francesco Cagliuso — è una vittoria per tutta la comunità di Caulonia. Il patrimonio pubblico appartiene ai cittadini, e tutelare quei beni è un dovere preciso dell’amministrazione. Siamo soddisfatti che la giustizia abbia riconosciuto le ragioni del Comune in entrambi i gradi di giudizio, e ringraziamo con sincerità l’Avv. Emanuele Procopio per la competenza, la dedizione e la tenacia con cui ha difeso gli interessi dell’ente in questa lunga vicenda giudiziaria”.

Maiolo: “Importante presidiare il patrimonio collettivo”

“Casi come questo — aggiunge il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo — ci ricordano quanto sia importante presidiare il patrimonio collettivo, anche quando farlo richiede anni di battaglia legale. Quarantasei ettari di bosco fanno parte del territorio di Caulonia, della sua storia e della sua identità. Impedire che venissero sottratti al demanio comunale attraverso l’usucapione non è soltanto una questione giuridica: è un atto di rispetto verso la comunità intera e verso le generazioni future che avranno il diritto di godere di quei luoghi.”

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“Questa vicenda — sottolinea l’Assessore al Controllo del Territorio Lorenzo Commisso — dimostra che il presidio del territorio non si esercita soltanto attraverso i controlli ordinari, ma anche con una vigilanza costante sulle procedure che riguardano il patrimonio pubblico. Quarantasei ettari di bosco non sono un dato astratto: sono sentieri, fauna, biodiversità, sono risorse che appartengono alla collettività e che vanno difese con ogni strumento a disposizione. Questa sentenza ci rafforza nella convinzione che il controllo del territorio debba essere inteso nella sua accezione più ampia, includendo la tutela giuridica dei beni comuni.”

Il ringraziamento ai legali

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio sentito ringraziamento all’Avv. Emanuele Procopio, che ha rappresentato e difeso il Comune in entrambi i gradi di giudizio con grande professionalità, contribuendo in modo determinante a preservare 46 ettari di patrimonio boschivo che appartengono a tutti i cittadini di Caulonia.