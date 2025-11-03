Bergamotto di Reggio Calabria IGP, successo per il convegno al Dipartimento di Agraria – FOTO

Una gremita aula magna del Dipartimento di Agraria ha ospitato giovedì 30 ottobre il convegno “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Ritorno al futuro: da una storia di profumi alla IG Economy” organizzato dal Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e moderato dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava.

Dopo i saluti di Giuseppe Marino per la Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha sottolineato l’importanza dell’attribuzione delle deleghe da parte della Regione, sono stati numerosi gli interventi e le testimonianze che hanno offerto un quadro preciso sullo stato della IG Economy approfondendo e descrivendo l’importanza economica, ambientale e sociale delle produzioni IGP, DOP e STG italiane e il ruolo innovativo con le “funzioni pubbliche” attribuite ai nuovi Consorzi di tutela con il recente regolamento comunitario sui prodotti di qualità entrato in vigore a maggio 2024.

L’agronomo Rosario Previtera presidente del Comitato promotore, ha approfondito proprio questi temi ed ha anche tracciato l’iter dell’IGP Bergamotto di Reggio Calabria dalla presentazione del 2021 fino alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre scorso:

“Se non ci saranno ricorsi ed opposizioni entro il 15 novembre prossimo, finalmente il dossier potrà essere inviato dal Ministero dell’agricoltura a Bruxelles per la conclusione definitiva dell’iter e il nostro esclusivo agrume potrà essere finalmente marchiato IGP assumendo un valore economico significativo per i produttori di un comparto sempre più in crisi a causa del mercato controllato e senza sbocchi alternativi al bergamotto da olio essenziale. Un problema esistente da decenni al quale si aggiunge la crisi climatica e la siccità”.

Gli interventi di Giuseppe Bombino presidente del GAL Area Grecanica e di Francesco Macrì presidente del GAL Terre Locridee e di Copagri Calabria hanno fatto emergere la necessità del coinvolgimento dei territori e soprattutto l’urgenza della unitarietà di intenti. Secondo Macrì:

“Non è possibile che le altre associazioni di categoria ed alcuni enti facciano finta di nulla rispetto all’approvazione dell’IGP solo per mantenere questioni di principio tradendo il mandato degli agricoltori anche davanti alla sconfitta: in questa sala e nel Comitato promotore ci sono associati anche di Confagricoltura, Coldiretti e Cia che, in quanto veri agricoltori, attendono la conclusione dell’iter per liberarsi dal giogo del monopolio industriale e ottenere giusta tutela che proprio le loro associazioni avrebbero dovuto garantire”.

Si è parlato di Disciplinare di produzione con l’agrotecnico Enrico Ligato e del funzionamento della Certificazione e dei Piani di controllo con l’agronomo Gaetano Mercadante di CSQA Certificazioni e si sono approfonditi i vari aspetti economici e turistici, tecnici, sociali ed ambientali e relativi alla cooperazione con Antonino Sgrò rappresentante degli agronomi, con Liliana Cirillo rappresentante dei periti agrari, con Giuseppe Colosi rappresentante degli agrotecnici, con Romina Leotta in rappresentanza di Anpa Calabria – Liberi Agricoltori, con Giuseppe Arone vicepresidente provinciale di Copagri.

Tra storia, dati di mercato ed esempi concreti di sviluppo sono state apprezzate le testimonianze di Simone Saturnino per la “Cipolla rossa di Tropea Calabria – IGP” e di Alfredo Focà già docente universitario e studioso del bergamotto in rappresentanza dell’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria – Museo nazionale del Bergamotto. Giuseppe Falcone e Aurelio Monte del Comitato dei Bergamotticoltori reggini hanno ripercorso le tante iniziative di protesta e le assemblee di sensibilizzazione sul territorio a favore dell’IGP:

“Siamo stati indotti a creare un movimento di opinione contro coloro che remano contro e hanno boicottato l’IGP ovvero un processo di sviluppo importante per la bergamotticoltura atteso da anni. Chiediamo all’assessore Gallo di commissariare subito il Consorzio del Bergamotto presieduto da Ezio Pizzi che riceve centinaia di migliaia di euro senza alcuna ragione e senza nessuna attività di valorizzazione per come previsto da statuto, e abbiano richiesto la stessa cosa al Ministero per il Consorzio di tutela dell’olio essenziale DOP, sempre presieduto da Pizzi che anzicchè tutelare la filiera visto che illegittimamente si chiama “Consorzio di tutela del bergamotto di Reggio Calabria” spende i soldi per fare i ricorsi al TAR contro l’IGP danneggiando grandemente gli agricoltori che invece dovrebbe aiutarli senza alcuna vergogna. Stiamo inoltre cercando di capire dove sono finiti e come sono stati impiegati i 20 milioni di euro del Contratto di Programma per il Bergamotto stanziati dal Cipe nel 2002. Una cifra enorme che avrebbe potuto davvero risollevare il territorio”.

Gli interventi di Francesco Saccà, Erminio Bruno e Angelo Vazzana hanno preceduto le conclusioni di Denis Nesci parlamentare europeo e relatore del dossier sul rafforzamento delle aree rurali a Bruxelles. Nesci ha concluso ringraziando il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario di stato Patrizio La Pietra:

”Due anni fa ho deciso di sostenere questo progetto, consapevole che la Commissione europea tende sempre di più a favorire le IGP di largo respiro a fronte delle DOP che riguarderanno sempre più prodotti di nicchia e piccole produzioni trasformate. Inoltre il Disciplinare IGP del Bergamotto di Reggio Calabria è blindato come una DOP rispetto all’area di produzione e trasformazione e da anni non si fa più differenza di valore tra DOP e IGP in quanto hanno la medesima dignità e valore. Mi impegnerò a sostenere l’iter conclusivo a Bruxelles al fine di provare a recuperare il prezioso tempo perduto a causa di chi non vuole l’affermazione del comparto e del territorio reggino”.

Anche l’artigianato del bergamotto è stato protagonista con l’esposizione delle famose tabacchiere di Mosè Diretto, della “Bergamotta” in cartapesta artistica e dei monili di Elena Iacopino, delle esclusive penne in legno di bergamotto dell’artigiano Nicola Gonnelli. Il buffet a tema bergamotto è stato curato con le produzioni di Patea dallo chef Enzo Cannatà, ambasciatore della Dieta Mediterranea e dal cocktail bar tender Marco Pistone.

E l’attività divulgativa e culturale sul Bergamotto di Reggio Calabria IGP continua a Reggio Calabria domenica 2 novembre. Presso la prestigiosa associazione Le Muse presieduta dal prof. Giuseppe Livoti , alle 18,00 si tiene l’incontro culturale “Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP , ritorno in Europa: dalle Corti reali del’700 al marchio di qualità europeo odierno” con gli interventi e i racconti dell’agronomo Rosario Previtera , di Filippo Arillotta autore del libro “La storia fantastica del bergamotto di Reggio Calabria” (ed. Kaleidon), del giornalista Vincenzo Malacrinò, di Fulvio Cama il musicantore che presenterà il suo “bergaliuto” artigianale e gli artisti de Le Muse che proporranno immagini e loghi per la promozione del Bergamotto di Reggio Calabria.