Educazione affettiva contro la violenza di genere: a Reggio l’incontro con Celeste Costantino
Dalla scuola a una cultura del rispetto: giovedì 19 novembre all'Università per Stranieri di Reggio il confronto con Celeste Costantino sulla prevenzione della violenza di genere
11 Novembre 2026 - 16:34 | Comunicato Stampa
Giovedì 19 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Falcomatà dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà un incontro con Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, dedicato al ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere.
Al centro del dialogo, i volumi Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica e Educare all’affettività e alla sessualità. Percorsi e proposte: un’occasione di confronto sull’urgenza di costruire, a partire dalla scuola, una cultura del rispetto, della libertà e delle relazioni non violente.
Verso il 25 novembre in piazza
L’iniziativa si inserisce nel percorso collettivo “Verso il 25 novembre in piazza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Organizzazioni promotrici:
- ACE Medicina Solidale ETS
- Agedo Reggio Calabria
- Arcigay Reggio Calabria “I Due Mari”
- Centro Antiviolenza Angela Morabito – Piccola Opera Papa Giovanni ETS
- Centro contro le discriminazioni LGBTQIA+ Calabria
- Coordinamento Donne SPI CGIL
- Fare Eco
- F.A.T.A. Comunità
- Reggio per tuttə
- Reggio 2031 – Forum delle Idee
- I Rifugi – Nani&S Family Shop Sostenibile
- Non Una di Meno Reggio Calabria
- I Rifugi – La Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze
- Movimento Giovani per Save the Children
- Road to 50%
- Soleinsieme
- UDI – Unione Donne in Italia Reggio Calabria APS
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