Educazione affettiva contro la violenza di genere: a Reggio l’incontro con Celeste Costantino

Giovedì 19 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Falcomatà dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, si terrà un incontro con Celeste Costantino, vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, dedicato al ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere.

Al centro del dialogo, i volumi Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica e Educare all’affettività e alla sessualità. Percorsi e proposte: un’occasione di confronto sull’urgenza di costruire, a partire dalla scuola, una cultura del rispetto, della libertà e delle relazioni non violente.

Verso il 25 novembre in piazza

L’iniziativa si inserisce nel percorso collettivo “Verso il 25 novembre in piazza”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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