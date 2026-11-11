Reggina: tre recuperi, due rientri sicuri. Si allarga la scelta per Marchionni

Tre rientri importanti, anche se con situazioni differenti. Palmieri è rimasto fuori praticamente dall’inizio della stagione e, dopo oltre due mesi di stop, avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica e atletica. Il suo recupero rappresenta comunque una buona notizia per l’allenatore, che potrà gradualmente reinserirlo nelle rotazioni. Discorso diverso per Lancini, assente nell’ultima gara. Il difensore è nuovamente disponibile e, per il suo eventuale impiego contro il Sambiase, dovrebbe trattarsi esclusivamente di una scelta tecnica. Particolarmente significativo, invece, il rientro di Jallow, fermo da diverse settimane. L’attaccante torna a rappresentare una valida alternativa ad Andrea Magrassi, costretto fino a questo momento a sostenere un notevole carico di lavoro a causa degli infortuni che hanno colpito gli altri centravanti in organico.

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Magrassi ha risposto con prestazioni generose e gol pesanti, ma la possibilità di concedergli finalmente qualche minuto di riposo, senza rinunciare a un riferimento offensivo, rappresenta una risorsa preziosa per Marchionni. Tre recuperi, due sicuri rientri, che restituiscono alternative e profondità alla rosa amaranto proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti di questa prima parte di campionato.