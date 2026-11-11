Lotto, la Calabria festeggia: a Taurianova doppietta da oltre 28mila euro

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,17 milioni di euro

La Calabria festeggia una doppia vincita con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 10 novembre 2026 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, sono stati centrati due premi per un totale di oltre 28mila euro.

I colpi, realizzati entrambi con tre ambi e un terno, hanno assegnato rispettivamente 19.375 euro presso il punto vendita in Corso Italia e 9.250 euro nell’esercizio commerciale in Via Garibaldi.

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