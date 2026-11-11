Lotto, la Calabria festeggia: a Taurianova doppietta da oltre 28mila euro
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,17 milioni di euro
11 Novembre 2026 - 16:55 | Comunicato Stampa
La Calabria festeggia una doppia vincita con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 10 novembre 2026 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, sono stati centrati due premi per un totale di oltre 28mila euro.
I colpi, realizzati entrambi con tre ambi e un terno, hanno assegnato rispettivamente 19.375 euro presso il punto vendita in Corso Italia e 9.250 euro nell’esercizio commerciale in Via Garibaldi.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,17 milioni di euro, per un totale di 1,08 miliardi di euro da inizio 2026.
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