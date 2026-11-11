Cna Calabria: ‘Nel piano strategico di Occhiuto mancano le Pmi calabresi. Subito un tavolo di confronto’

Nel piano sulla Calabria illustrato dal presidente Occhiuto al Corriere della Sera c’è una grande assenza, quella del comparto produttivo calabrese già esistente. A sostenerlo è il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari che spiega che:

“Il governatore nel suo excursus cita grandi gruppi, infrastrutture e settori strategici. Non emerge, invece, un piano altrettanto chiaro per le Pmi manifatturiere: come sostenerle negli investimenti, nell’innovazione e nella formazione? Come aiutarle a entrare nelle filiere e nelle commesse che nasceranno? Attrarre grandi aziende è utile, ma non basta a costruire una politica industriale se le imprese locali restano spettatrici”.

Sistema casa, metalmeccanico ed energia

“La Regione – osserva Cugliari – deve riconoscere il valore della grande filiera del sistema casa e del metalmeccanico, comparti centrali per l’economia italiana e presenti anche in Calabria. Per entrambi serve un percorso di crescita e diversificazione che coinvolga anche le Pmi. Non basta citare i grandi gruppi: bisogna spiegare come si rafforza la manifattura calabrese e come le aziende del territorio possono partecipare allo sviluppo annunciato”.

“Lo stesso vale per l’energia. Il rigassificatore e la disponibilità di gas e metano sono presentati come leve per attrarre attività produttive. È una prospettiva da approfondire, ma le imprese attendono risposte concrete: quali effetti ci saranno sui costi e sulla competitività delle Pmi? Le infrastrutture avranno valore se miglioreranno anche le condizioni di chi produce, non soltanto l’attrattività per nuovi investitori”, aggiunge il presidente.

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“Agricoltura e turismo sono risorse essenziali, ma non possono esaurire l’idea di sviluppo della Calabria. Se manifattura, sistema casa e metalmeccanico non entrano nella programmazione regionale con obiettivi e strumenti riconoscibili, una parte decisiva dell’economia resterà ai margini. Per questo – prosegue – chiediamo – l’apertura immediata di un confronto con tutte le parti datoriali, dall’artigianato all’industria, e con le parti sociali: non una consultazione formale, ma un tavolo che contribuisca a definire priorità e misure per le pmi”.