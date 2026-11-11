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Cna Calabria: ‘Nel piano strategico di Occhiuto mancano le Pmi calabresi. Subito un tavolo di confronto’

"Attrarre grandi aziende è utile, ma non basta a costruire una politica industriale se le imprese locali restano spettatrici" così Cugliari

11 Novembre 2026 - 15:13 | Comunicato Stampa

GIOVANNI CUGLIARI

Nel piano sulla Calabria illustrato dal presidente Occhiuto al Corriere della Sera c’è una grande assenza, quella del comparto produttivo calabrese già esistente. A sostenerlo è il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari che spiega che:

“Il governatore nel suo excursus cita grandi gruppi, infrastrutture e settori strategici. Non emerge, invece, un piano altrettanto chiaro per le Pmi manifatturiere: come sostenerle negli investimenti, nell’innovazione e nella formazione? Come aiutarle a entrare nelle filiere e nelle commesse che nasceranno? Attrarre grandi aziende è utile, ma non basta a costruire una politica industriale se le imprese locali restano spettatrici”.

Sistema casa, metalmeccanico ed energia

“La Regione – osserva Cugliari – deve riconoscere il valore della grande filiera del sistema casa e del metalmeccanico, comparti centrali per l’economia italiana e presenti anche in Calabria. Per entrambi serve un percorso di crescita e diversificazione che coinvolga anche le Pmi. Non basta citare i grandi gruppi: bisogna spiegare come si rafforza la manifattura calabrese e come le aziende del territorio possono partecipare allo sviluppo annunciato”.

“Lo stesso vale per l’energia. Il rigassificatore e la disponibilità di gas e metano sono presentati come leve per attrarre attività produttive. È una prospettiva da approfondire, ma le imprese attendono risposte concrete: quali effetti ci saranno sui costi e sulla competitività delle Pmi? Le infrastrutture avranno valore se miglioreranno anche le condizioni di chi produce, non soltanto l’attrattività per nuovi investitori”, aggiunge il presidente.

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“Agricoltura e turismo sono risorse essenziali, ma non possono esaurire l’idea di sviluppo della Calabria. Se manifattura, sistema casa e metalmeccanico non entrano nella programmazione regionale con obiettivi e strumenti riconoscibili, una parte decisiva dell’economia resterà ai margini. Per questo – prosegue – chiediamo – l’apertura immediata di un confronto con tutte le parti datoriali, dall’artigianato all’industria, e con le parti sociali: non una consultazione formale, ma un tavolo che contribuisca a definire priorità e misure per le pmi”.

“Ora la Regione presenti un piano per coinvolgere chi produce già: solo così – conclude Cugliari – i grandi progetti daranno crescita diffusa alla Calabria”.

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