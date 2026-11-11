Reggio, la Giunta rafforza le misure anticorruzione: nuove regole per la rotazione degli incarichi

Garantire la massima trasparenza nell’azione amministrativa e consolidare un modello di governo fondato sull’imparzialità, sulla responsabilità e sulla valorizzazione delle competenze. Sono questi gli obiettivi della delibera d’indirizzo approvata poco fa dalla Giunta comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, su proposta del Vicesindaco Mariagrazia Arena, per rafforzare le strategie di prevenzione della corruzione e di tutela dell’interesse pubblico. Un intervento che incide su aspetti nevralgici del funzionamento della macchina municipale, introducendo criteri più rigorosi nell’attribuzione delle responsabilità e nel conferimento degli incarichi.

Le disposizioni prevedono l’integrazione di specifici obiettivi strategici nell’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, attraverso misure destinate a rendere più efficaci i controlli, verificabili le decisioni e uniformi le procedure. La scelta punta a tradurre i principi della legalità e della buona amministrazione in regole operative capaci di ridurre gli spazi di discrezionalità e assicurare maggiore equità.

Rotazione per i RUP e per gli incarichi esterni

Particolare rilievo assume il rafforzamento del principio di rotazione, finalizzato a garantire un’effettiva alternanza nell’esercizio delle funzioni. Per gli incarichi di Responsabile Unico del Progetto (RUP), l’avvicendamento viene esteso all’intera struttura comunale, superando la precedente applicazione circoscritta ai singoli settori. Una modifica sostanziale, concepita per evitare il consolidamento di posizioni gestionali, favorire la circolazione delle competenze e promuovere un più equilibrato coinvolgimento del personale.

Il provvedimento introduce inoltre il criterio della rotazione nell’affidamento delle prestazioni professionali esterne, comprese consulenze, attività di ricerca e patrocinio legale, attraverso elenchi di professionisti già costituiti e aperti a nuove iscrizioni. Per gli avvocati del libero foro è prevista anche l’elaborazione di una disciplina regolamentare che definisca modalità di individuazione e conferimento, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e adeguata motivazione, anche per le prestazioni gratuite o con finalità sociali. L’obiettivo è assicurare procedure più oggettive e accessibili, evitando la concentrazione delle opportunità professionali.

Le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco

«Vogliamo che la correttezza amministrativa costituisca un tratto distintivo e riconoscibile del nostro governo cittadino – afferma il Sindaco Francesco Cannizzaro – La credibilità delle istituzioni si misura nella capacità di adottare decisioni verificabili, garantire pari opportunità e impedire che la gestione della cosa pubblica possa essere condizionata da rendite di posizione o interessi particolari. La nostra ambizione è costruire un Comune nel quale il rigore delle procedure si accompagni all’efficienza dei servizi e alla qualità dei risultati».

Ad illustrare la portata delle novità introdotte è il Vicesindaco Mariagrazia Arena, che sottolinea la necessità di rendere concretamente applicabili gli strumenti di prevenzione, intervenendo sull’organizzazione degli uffici e sui rapporti con i professionisti:

«Con questo provvedimento abbiamo inteso rafforzare il principio di rotazione, rendendolo effettivo e non eludibile sia all’interno dell’organizzazione amministrativa sia nell’affidamento degli incarichi esterni. In particolare, per gli incarichi di RUP, la rotazione non sarà più circoscritta ai singoli settori, ma interesserà l’intera struttura comunale, superando un sistema che non ne garantiva la piena applicazione. Un’altra innovazione significativa riguarda le consulenze esterne, le attività di ricerca e gli incarichi di patrocinio affidati agli avvocati del libero foro, per i quali introduciamo, per la prima volta, il criterio della rotazione. Gli affidamenti avverranno attingendo alle short list di professionisti già esistenti, che rimarranno aperte a nuove iscrizioni, consentendo a chiunque possieda i requisiti richiesti di candidarsi. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto al passato, quando la selezione era affidata alla valutazione comparativa dei curricula, con margini di discrezionalità più ampi. Vogliamo così assicurare regole più rigorose, trasparenti e uniformi, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della parità di accesso alle opportunità professionali».

La decisione odierna si inserisce nell’indirizzo politico-istituzionale dell’Amministrazione Cannizzaro, orientato a coniugare efficienza organizzativa e salvaguardia della legalità, riconoscendo nella prevenzione delle irregolarità, nella chiarezza delle procedure e nell’equilibrio delle responsabilità condizioni essenziali per consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.