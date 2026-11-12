Caporalato, Coldiretti Calabria sulla banca dati degli appalti: ‘Una svolta epocale’

Un nuovo decreto attuativo per la banca dati delle imprese che operano in appalto in agricoltura arricchisce e completa le misure anti-caporalato avviato con la legge sul caporalato. Una svolta epocale nella lotta al lavoro irregolare e allo sfruttamento. È quanto afferma Coldiretti Calabria in occasione dell’incontro al Ministero del Lavoro, alla presenza dei Ministri Calderone e Lollobrigida per la presentazione del provvedimento.

Cosa è la banca dati

La banca dati, istituita con il Decreto Agricoltura e gestita dall’Inps, consentirà di verificare i requisiti delle imprese che forniscono manodopera, beni e servizi alle aziende agricole, attraverso un sistema di qualificazione e un’attestazione di conformità e la stipula di una polizza fideiussoria. L’obiettivo è distinguere gli appalti genuini da quelli utilizzati per mascherare forme di intermediazione illecita, irregolarità e sfruttamento del lavoro. Uno strumento atteso e fortemente voluto da Coldiretti, destinato a rendere più trasparente il sistema degli appalti e a contrastare le situazioni di opacità che danneggiano i lavoratori e le imprese agricole corrette.

Colpisce le imprese cosiddette “senza terra”

Basti pensare al fenomeno delle “imprese senza terra”, denunciate dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Agromafie, che forniscono manodopera agricola, applicando ai lavoratori paghe fino al 40% inferiori ai minimi contrattuali, spesso all’insaputa delle aziende committenti.

Non a caso Coldiretti ha richiesto di escludere i contoterzisti dalla banca dati. Si tratta di una scelta epocale, per portata e valore, paragonabile alla legge sul caporalato del 2016: un intervento che punta non soltanto a reprimere gli illeciti, ma soprattutto a prevenirli, facendo emergere le zone d’ombra della filiera e impedendo che chi opera fuori dalle regole possa fare concorrenza sleale alle aziende agricole che rispettano i lavoratori e i contratti.

Non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e compromette la reputazione di un intero settore. Coldiretti è stata l’unica organizzazione di rappresentanza a livello nazionale a sostenere con forza l’introduzione della legge contro il caporalato, quando ancora il fenomeno non era al centro dell’attenzione pubblica, considerandola uno strumento indispensabile per tutelare la dignità del lavoro e contrastare le infiltrazioni criminali nelle filiere produttive.

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L’impegno di Coldiretti a tutto campo per legalità e trasparenza

In tale ottica continua anche l’impegno della Coldiretti per riaffermare l’importanza della condizionalità sociale all’interno della nuova Politica agricola comune. Una battaglia di civiltà per rafforzare le tutele del lavoro nei campi e combattere la concorrenza sleale che danneggia le imprese agricole oneste, che sono la stragrande maggioranza.