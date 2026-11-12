Fondimpresa Calabria, a Vibo Valentia si chiude il roadshow: ‘La formazione è il futuro delle imprese’ – FOTO

Conclusa la quinta e ultima tappa di “Formare per crescere e innovare”. Imprese, sindacati, università, ITS Academy, professionisti e istituzioni a confronto sulle competenze e sulle opportunità per i lavoratori. Marra: “Vogliamo che sempre più aziende conoscano e utilizzino questi fondi”

Si è concluso, mercoledì 11 novembre, nella sala di Confindustria di Vibo Valentia, il viaggio di Fondimpresa Calabria attraverso le cinque province della regione. L’ultimo appuntamento del roadshow “Formare per crescere e innovare – Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori” ha riunito, nelle sedi delel articolazioni territoriali di Unindustria Calabria, imprenditori, rappresentanti sindacali, professionisti, università e istituzioni per confrontarsi sul valore della formazione continua e sulle opportunità di crescita del sistema produttivo calabrese.

Un percorso iniziato, sotto la presidenza di Daniele Diano, lo scorso 27 febbraio a Reggio Calabria e proseguito a Catanzaro, Cosenza e Crotone, prima della tappa conclusiva di Vibo Valentia. Cinque appuntamenti che hanno permesso di raccogliere testimonianze, esperienze e proposte delle aziende che investono nell’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti.

A moderare l’incontro è stato Vincenzo Comi, giornalista e direttore responsabile di CityNow.it, che ha guidato il confronto tra i protagonisti del mondo imprenditoriale, della formazione e del lavoro.

Marra: “I fondi accantonati dalle imprese possono diventare una risorsa importante”

A tracciare il bilancio del roadshow è stato Angelo Marra, presidente di Fondimpresa Calabria, che ha ribadito l’importanza di avvicinare sempre più aziende alle opportunità offerte dal Fondo, costituito da Confindustria, CGIL CISL e UIL.

“Quest’anno abbiamo fatto cinque tappe, una per provincia. Abbiamo raccontato le storie, le esperienze delle imprese che usano il fondo per formare il loro personale. Ogni impresa ha un ruolo anche istituzionale e politico, nel senso che deve promuovere la formazione quotidiana delle imprese”.

Marra ha poi sottolineato la volontà di proseguire il lavoro avviato nei territori.

“Come Fondimpresa continueremo ad incontrare le imprese per far capire che i fondi che loro accantonano ogni mese possono diventare una risorsa importante per la formazione del loro personale e che quindi devono conoscere e cogliere questa opportunità”.

L’attività non si fermerà con la conclusione del roadshow. Già a dicembre è prevista una nuova iniziativa dedicata alle migliori pratiche aziendali.

“Nei prossimi mesi faremo altre iniziative. A dicembre avrò un’iniziativa dedicata alle best practices delle aziende che hanno fatto i progetti con Fondimpresa. L’obiettivo è che sempre più aziende vengano a conoscenza della possibilità di utilizzare questi fondi”.

Colacchio: “Servono più fondi per formare i nostri collaboratori”

Ad aprire i lavori con i saluti di benvenuto è stato Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, che ha portato la propria esperienza diretta nell’utilizzo degli strumenti di Fondimpresa.

“Come azienda, abbiamo usato i fondi di Fondimpresa, lavorando bene sui corsi di formazione e gli aggiornamenti da fare”.

Per Colacchio, investire sulle competenze significa anche migliorare il clima e i rapporti all’interno delle aziende.

“Penso che sia una cosa da ripetere, anzi ci vorrebbero più fondi per poter fare più formazione ai nostri collaboratori. La formazione in senso lato fa bene, ma anche lo stare assieme con gli altri colleghi e fare squadra. Quando un’azienda sta bene, devono stare anche bene i collaboratori e i propri dipendenti”.

Rizzo: “Digitalizzazione e sostenibilità, la formazione non è più soltanto obbligatoria”

Tra gli interventi quello di Fortunato Rizzo, presidente di Piccola Industria Unindustria Calabria, che ha evidenziato il ruolo delle piccole e medie imprese nell’economia regionale e la necessità di superare una concezione della formazione legata esclusivamente agli obblighi normativi.

“Le piccole e medie imprese della Calabria sono il cuore pulsante della nostra economia regionale. Per noi la formazione diventa fondamentale e siamo usciti ormai dal paradigma dove si faceva solo la formazione obbligatoria per questioni di sicurezza”.

Rizzo ha richiamato l’attenzione sulle trasformazioni che stanno interessando il mondo produttivo.

“Per restare sul pezzo è necessario formarsi, informarsi, stare al passo con i tempi, perché ormai la digitalizzazione, la sostenibilità, sono temi che vanno affrontati a 360 gradi con i propri collaboratori”.

Competenze che rappresentano un valore non soltanto per le aziende, ma anche per il percorso professionale dei singoli lavoratori.

Gualtieri: “La formazione è un investimento, non un costo”

Sulla stessa linea Daniele Gualtieri, segretario generale della CISL Magna Grecia, che ha posto l’accento sul rapporto tra aggiornamento professionale, competitività e tutela dei lavoratori.

“La formazione è importante, dobbiamo vederla come un investimento e non come un costo. Oggi è l’elemento determinante su cui si poggia sicuramente la competitività delle imprese, ma soprattutto anche la capacità dei lavoratori di essere formati e di adeguarsi ad una società che è in continua evoluzione. Soprattutto con l’avvento dell’intelligenza artificiale e di un mondo del lavoro che sta cambiando, c’è necessità di formarsi per essere al passo con i tempi”.

Lanza: “Il capitale umano è strategico, soprattutto nei momenti di crisi”

Spazio anche al mondo universitario con Andrea Lanza, direttore di UNICAL Business School, intervenuto sul tema dell’alta formazione per le competenze aziendali.

“La formazione è sempre stata un’attività importante. Oggi lo è ancora di più, perché gli scenari competitivi, geopolitici e internazionali stanno sfidando sempre di più non solo le singole aziende, ma interi comparti. Questo porta l’attenzione di imprenditrici, imprenditori, manager e titolari di azienda sul tema del capitale umano, sia come necessità di espandere le proprie competenze, sia di aggiornare la dotazione di competenze e di capacità per l’organizzazione”.

“La formazione è sempre fondamentale, non solo nei momenti di crisi, ma nei momenti di crisi come quello attuale, purtroppo diventa ancora più strategica”.

La Piana: “Fondimpresa è uno strumento strategico per le aziende”

Francesco La Piana, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, ha evidenziato il ruolo dei professionisti nell’individuare i fabbisogni formativi delle imprese e accompagnarle nell’utilizzo degli strumenti disponibili.

“Siamo sempre impegnati a seguire le esigenze delle imprese in tema di formazione”. La Piana ha quindi ricordato il funzionamento del sistema di finanziamento.

“Fondimpresa come fondo si colloca proprio come strumento strategico per le imprese e per i fabbisogni di formazione delle imprese. Le imprese versano obbligatoriamente già un importo come contributo proprio sulla formazione, quindi si tratta di andare a indirizzare questo contributo verso una direzione che poi si trasformi in opportunità proprio per le aziende”.

Contartese: “Fare rete per dare risposte concrete al territorio”

A sottolineare l’importanza della collaborazione tra il mondo produttivo e le istituzioni è stato Gianluca Contartese, responsabile del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia.

“La formazione è finalizzata a dare delle risposte concrete al territorio e si possono dare delle risposte concrete al territorio facendo sistema, facendo rete tra il mondo produttivo, il mondo delle istituzioni, tutti gli attori del territorio”.

Un lavoro condiviso che, secondo Contartese, deve partire dall’ascolto delle esigenze locali, per individuare le competenze richieste dalle aziende e costruire percorsi formativi adeguati.

Le esperienze delle aziende e gli altri protagonisti dell’incontro

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato dedicato alle buone pratiche formative in azienda, con le testimonianze di tre realtà imprenditoriali del territorio. A portare il proprio contributo sono stati Domenico Naso di Idrotecnica Srl, Alfonso Maiolo di MPM Maiolo & Partners Multiservizi Srl e Fabrizio Gentile di Ge.Co. Srl.

Le esperienze aziendali hanno rappresentato il punto di partenza per approfondire il ruolo della formazione nell’aggiornamento delle competenze e nel miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Il confronto dedicato al tema “Fare sistema per sostenere Imprese e Lavoratori” ha coinvolto i rappresentanti del mondo produttivo, sindacale e istituzionale, mettendo al centro la necessità di una collaborazione stabile tra i diversi soggetti del territorio. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Amarildo Arzuffi, componente del Comitato di Direzione Strategia e Sviluppo Business di Fondimpresa, portando il contributo del Fondo al confronto sulle opportunità di formazione continua.

Fondimpresa Calabria, il viaggio continua oltre le cinque tappe

La giornata di Vibo Valentia ha chiuso un percorso che, nel corso del 2026, ha attraversato tutte le province calabresi, mettendo in relazione imprese, lavoratori, associazioni di categoria, sindacati, università, Its e istituzioni.

Una sfida che riguarda tanto la competitività delle imprese quanto la crescita professionale e le opportunità occupazionali dei lavoratori.

Con la conclusione del roadshow, Fondimpresa AT Calabria rilancia dunque il proprio impegno sul territorio. Il prossimo appuntamento, annunciato dal presidente Angelo Marra per dicembre, sarà dedicato alle esperienze virtuose delle aziende che hanno già utilizzato i finanziamenti per realizzare progetti formativi.

L’obiettivo resta quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese calabresi, facendo conoscere gli strumenti a disposizione e trasformando le risorse destinate alla formazione in opportunità concrete di crescita.