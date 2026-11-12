Reggina’s History, esattamente 20 anni dopo: quel rigore di Bianchi e l’avvio di un’impresa leggendaria

Ci sono gol che valgono molto più di una vittoria. Reti che rimangono impresse nella memoria dei tifosi e diventano simboli di un’intera stagione. È il caso del calcio di rigore trasformato da Rolando Bianchi il 12 novembre 2006, protagonista dell’appuntamento odierno con la rubrica Reggina’s History.

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Allo stadio Franchi di Siena, la Reggina guidata da Walter Mazzarri conquista un successo fondamentale. Finisce 0-1, decide proprio il bomber amaranto dagli undici metri. Ma quel risultato ha un significato particolare: dopo appena undici giornate, la Reggina riesce a cancellare sul campo la pesantissima penalizzazione inflitta all’inizio del campionato di Serie A 2006-2007. La classifica torna finalmente a quota zero.

Una giornata che rappresenta uno dei momenti più significativi di una stagione destinata a entrare nella storia. La squadra amaranto, trascinata dai gol di Bianchi e Nicola Amoruso, continuerà la propria rincorsa fino alla straordinaria salvezza conquistata nell’ultima giornata contro il Milan. Quella di Siena è una delle immagini simbolo di un’impresa che, a distanza di vent’anni, continua a emozionare i tifosi reggini. Il primo grande traguardo di una cavalcata leggendaria, destinata a rimanere nella storia della Reggina e del calcio italiano.

La penalizzazione iniziale di 15 punti venne successivamente ridotta a 11 dall’arbitrato del CONI, il 12 dicembre 2006.