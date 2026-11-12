Calabria seconda regione per scuole chiuse, Madeo: ‘Tagli su tagli. Chi resterà?

«Meno scuole, meno futuro. La Calabria è la seconda regione in Italia per numero di scuole chiuse negli ultimi dieci anni. La manovra del Governo Meloni ci ha fatto un ulteriore regalo: per l’anno scolastico 2026/27 ben 300 unità in meno tra personale docente e Ata. Tagli su tagli: dove vogliamo arrivare?»

QUeste le dichiarazioni in una nota stampa di Rosellina Madeo, Consigliera Regionale della Calabria, che prosegue:

«In una regione stretta e lunga dove il 70% del territorio è costituito da aree interne, la scuola rappresenta non solo un servizio essenziale, visto il diritto alla mobilità negato e alle difficoltà legate agli spostamenti, ma l’unico vero ascensore sociale e luogo di riscatto per chi non ha la fortuna di nascere già con la strada spianata ma deve puntare su formazione e crescita personale. Risparmiare ancora sull’istruzione significa rinunciare al futuro della Calabria».

Leggi anche

«Quei 300 posti in meno tra insegnanti e assistenti scolastici non solo significano incertezze e instabilità economica per quelle famiglie toccate direttamente dai tagli, ma anche il serio pericolo – che dopo la pubblicazione del report di Save the Children diventa una terribile certezza – che altre scuole vengano chiuse. Che regione stiamo consegnando alle future generazioni? Un territorio che rinuncia al suo riscatto ancora prima di provare a fare qualcosa». «Si va via dalla Calabria per curarsi, perché le liste d’attesa sono improponibili e perché le nostre strutture sono ben lontane dagli standard di sicurezza europei. Si va via per trovare un’occupazione, perché qui è difficile ottenere un lavoro di qualità equamente retribuito».

Leggi anche

«Si fanno le valigie per laurearsi altrove, perché nonostante il reddito di merito, una delle tante misure spot lanciate da questo presidente, gli studenti e le studentesse sono consapevoli che dopo il titolo non c’è un’immissione adeguata nel mercato del lavoro. E adesso che facciamo? Ci apprestiamo a chiudere classi, se non interi istituti, di ogni ordine e grado perché il prossimo anno non avremo né docenti né personale Ata»? «Di questo passo in Calabria ci resterà solo questa maggioranza regionale impegnata ad amministrare sé stessa e ad avallare qualsiasi decisione, seppur scellerata, di un Governo centrale distante anni luce dalle esigenze del Sud».

Avv. Rosellina Madeo, Consigliera Regionale della Calabria