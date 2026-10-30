Calabria, Occhiuto: ‘Nei prossimi giorni arriverà la prima mensilità del reddito di merito per gli studenti’

Nei prossimi giorni arriverà la prima mensilità del reddito di merito per gli studenti iscritti alle università calabresi che manterranno la media del 27. Il contributo va da 500 euro fino a 1.000 euro per i più bravi.

A dare la notizia è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram.

Nel video il presidente ha detto di aver appena ricevuto la conferma:

«Sono contento perché mi hanno appena detto che nei prossimi giorni arriverà il reddito di merito, la prima mensilità del reddito di merito.»

Il presidente nel suo video ricorda i requisiti e gli importi del reddito di merito:

Occhiuto ha ricordato le difficoltà incontrate e il significato della misura:

«È stato complicato perché ci sono stati tanti problemi burocratici da superare. I problemi burocratici per noi sono gli esami che anche noi in questa organizzazione dobbiamo superare. Però ce l’abbiamo fatta.»

«Sono contento per questi ragazzi che potranno rimanere in Calabria, avendo un minimo di autonomia e di indipendenza economica, e sono contento anche per le loro famiglie, perché così grazie allo studio, grazie al merito, aiuteranno anche le loro famiglie.»