Palmi, quando l’arte sacra incontra la tecnologia: in chiesa il Santo 3D – VIDEO

L'opera, alta 170 centimetri, è stata realizzata da un reggino grazie alla stampa 3D e alla lavorazione artigianale. La cerimonia alla presenza del vescovo Giuseppe Alberti

Tradizione, innovazione e fede si incontrano a Palmi, dove nella giornata di ieri è stata inaugurata una nuova statua di San Giuseppe con Gesù Bambino, destinata alla chiesa di Maria Santissima del Soccorso.

Un’opera che nasce dall’incontro tra le nuove tecnologie e l’abilità artigianale, realizzata da Cesare Fortebuono, all’interno del laboratorio 3DMixDesigner, attraverso un processo che ha unito modellazione digitale, stampa 3D e lavorazione manuale.

Alla cerimonia di inaugurazione, organizzata direttamente in chiesa e aperta alla comunità, era prevista anche la partecipazione del vescovo monsignor Giuseppe Alberti.

Dalla stampa 3D all’arte sacra: come nasce la statua

Alta circa 170 centimetri, la statua rappresenta un esempio concreto di come le tecnologie digitali possano essere applicate anche alla realizzazione di opere di carattere religioso.

Il progetto ha preso forma attraverso un’attenta fase di modellazione digitale, durante la quale sono stati definiti i lineamenti, le proporzioni e i dettagli delle figure di San Giuseppe e Gesù Bambino.

Una volta completato il modello tridimensionale, il laboratorio ha proceduto alla suddivisione dell’opera in più sezioni, successivamente realizzate attraverso la stampa 3D.

Una tecnica che ha permesso di ottenere una scultura di grandi dimensioni, assemblando progressivamente i diversi elementi.

Terminata la stampa, è iniziata la fase più strettamente artigianale: le varie parti sono state unite, rifinite e lavorate manualmente, con particolare attenzione alle superfici e ai punti di raccordo, fino a ottenere una figura completa e armoniosa.

La decorazione affidata al pittore Antonino Nucifora

Un ruolo importante nella realizzazione dell’opera è stato svolto anche dal pittore Antonino Nucifora, al quale è stata affidata la decorazione della statua.

L’artista ha curato la pitturazione dei volti, degli incarnati, delle vesti e dei particolari della composizione, conferendo alla scultura il suo aspetto definitivo.

E’ stata così aggiunta alla precisione della tecnologia la sensibilità e l’espressività della pittura tradizionale.

A Palmi una nuova opera dedicata alla devozione dei fedeli

La realizzazione della statua di San Giuseppe con Gesù Bambino rappresenta un progetto nel quale l’innovazione tecnologica si mette al servizio dell’arte sacra, senza rinunciare alla centralità del lavoro manuale.

Dalla progettazione al computer alla stampa tridimensionale, passando per l’assemblaggio e la decorazione pittorica, ogni fase ha contribuito alla creazione di un’opera destinata a diventare parte della vita religiosa della comunità palmese.

Con la consegna alla chiesa di Maria Santissima del Soccorso, la statua trova la sua collocazione definitiva, diventando un nuovo punto di riferimento per la preghiera e la devozione dei fedeli.