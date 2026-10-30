Nasce CityNow Stories: il nuovo podcast di CityNow debutta con Francesco Cozza

La storica bandiera della Reggina è il primo ospite del nuovo format dedicato alle storie di vita dei personaggi noti del mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema, della musica e della politica. Non perdere la prima puntata venerdì 30 ottobre alle ore 20:00 sul canale YouTube di CityNow

Ogni persona ha una storia da raccontare. Fatta di successi, difficoltà, scelte, incontri e momenti che lasciano il segno. Storie che spesso vanno oltre ciò che il pubblico conosce e che meritano di essere ascoltate.

Da questa idea nasce CityNow Stories, il nuovo podcast di CityNow che porta davanti alle telecamere personaggi noti del mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema, della musica e della politica. Raccontati da una prospettiva insolita, diversa.

Un format fatto di conversazioni, aneddoti, ricordi, retroscena inediti ed esperienze personali, in cui gli ospiti ripercorrono le tappe più importanti della propria vita, tra carriera e sfera privata. Piacevoli chiacchierate, tra sorrisi, dispiaceri, cadute, lezioni di vita, emozioni.

CityNow Stories, il nuovo podcast che racconta le persone oltre i personaggi

Non la classica intervista, ma una chiacchierata aperta e spontanea. È questa la formula di CityNow Stories, un nuovo spazio editoriale pensato per conoscere più da vicino chi, attraverso il proprio percorso, ha lasciato un segno nel mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo o della vita pubblica e sociale.

Ogni puntata avrà un protagonista diverso e una storia da scoprire. Dai primi passi ai traguardi raggiunti, passando per gli ostacoli superati, le curiosità e gli episodi e gli aneddoti mai raccontati.

L’obiettivo è andare oltre i ruoli e la notorietà, dando spazio al lato più umano degli ospiti, alle loro emozioni e alle esperienze che hanno contribuito a renderli ciò che sono oggi.

Francesco Cozza inaugura CityNow Stories: si parte dalla Reggina

A inaugurare il nuovo format sarà Francesco Cozza, per tutti Ciccio, uno dei calciatori più amati della storia della Reggina e simbolo di un’epoca indimenticabile per il calcio amaranto.

Un legame profondo con Reggio Calabria, costruito attraverso anni di calcio, emozioni e momenti rimasti impressi nella memoria dei tifosi.

Nel primo episodio di CityNow Stories, Cozza si racconta tra ricordi, retroscena ed esperienze di vita, ripercorrendo il suo rapporto con il calcio e con la città che lo ha visto diventare una bandiera.

Un’occasione per conoscere Francesco Cozza non soltanto come calciatore e protagonista della storia amaranto, ma anche attraverso il suo percorso personale.

CityNow Stories, quando e dove vedere la prima puntata

L’appuntamento con il debutto di CityNow Stories è fissato per venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 20:00, sul canale YouTube di CityNow.

Francesco Cozza darà il via a una serie di incontri che vedranno alternarsi ospiti e protagonisti di mondi diversi, ciascuno con il proprio bagaglio di ricordi, esperienze e racconti.

Ogni ospite una storia. Ogni storia una vita da raccontare.

È questo lo spirito di CityNow Stories, il nuovo appuntamento di CityNow per scoprire ciò che si nasconde dietro i volti e le storie che tutti conosciamo. Obiettivo? Raccontare storie, per emozionarci, emozionarvi, divertirci.