Eccellenza, penalizzazione clamorosa per il Messina, adesso ultimo in classifica

“Sentenza choc della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che infligge ben venti punti di penalizzazione al Messina, unitamente a un’ammenda di 1.800 euro. Accolte quindi in grande parte le richieste della Procura Federale, che aveva proposto addirittura un -34 in classifica e 3.000 euro di ammenda pecuniaria. L’Acr di Alfio Torrisi adesso è ultimo in classifica, a quota -3, considerati i 17 punti in classifica ottenuti fin qui sul campo. Di seguito il dispositivo integrale della sentenza, già notificato ai club coinvolti. Adesso è atteso un ricorso da parte della società peloritana presieduta da Justin Davis“.

Ricordiamo che il procedimento è relativo agli atti compiuti dall’ex presidente giallorosso da inibito.

fonte: https://www.messinasportiva.it/

Facile immaginare che la società Messina, con il proprio il collegio difensivo, sarà pronto a depositare un ricorso d’urgenza presso la Corte Federale d’Appello.