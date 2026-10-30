City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Eccellenza, penalizzazione clamorosa per il Messina, adesso ultimo in classifica

Accolte gran parte delle richieste formulate dalla Procura Federale che aveva chiesto addirittura 34 punti

30 Ottobre 2026 - 16:11 | Redazione

Messina stadio San Filippo

Sentenza choc della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che infligge ben venti punti di penalizzazione al Messina, unitamente a un’ammenda di 1.800 euro. Accolte quindi in grande parte le richieste della Procura Federale, che aveva proposto addirittura un -34 in classifica e 3.000 euro di ammenda pecuniaria. L’Acr di Alfio Torrisi adesso è ultimo in classifica, a quota -3, considerati i 17 punti in classifica ottenuti fin qui sul campo. Di seguito il dispositivo integrale della sentenza, già notificato ai club coinvolti. Adesso è atteso un ricorso da parte della società peloritana presieduta da Justin Davis“.

Ricordiamo che il procedimento è relativo agli atti compiuti dall’ex presidente giallorosso da inibito.

fonte: https://www.messinasportiva.it/

Facile immaginare che la società Messina, con il proprio il collegio difensivo, sarà pronto a depositare un ricorso d’urgenza presso la Corte Federale d’Appello.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Messina Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?