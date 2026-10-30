Anas, consegnati i lavori da 14,8 mln per il consolidamento della galleria ‘Marcellinara’ 

Anas ha consegnato i lavori di consolidamento e riqualificazione della galleria Marcellinara lungo la SS 280 “dei Due Mari”, nel territorio del Comune di Marcellinara, in Provincia di Catanzaro.

L’intervento, del valore complessivo di circa 14,8 milioni di euro, interesserà esclusivamente la canna in direzione Catanzaro inserendosi nel più ampio programma di adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie appartenenti alla rete transeuropea TEN-T e di riqualificazione della Statale 280.

Nel dettaglio, le lavorazioni prevedono il consolidamento dello strato corticale della calotta mediante demolizione controllata e idrodemolizione, fresatura e riprofilatura del rivestimento esistente, posa in opera di un nuovo sistema di impermeabilizzazione e realizzazione del nuovo rivestimento strutturale in calcestruzzo armato gettato in opera, oltre all’adeguamento degli impianti tecnologici in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza in galleria.

La durata contrattuale dei lavori è pari circa 700 giorni.

Per le modalità di gestione del cantiere e della viabilità in esecuzione è stato tenuto uno specifico Comitato Operativo Viabilità (COV) presso la Prefettura di Catanzaro con il coinvolgimento di tutti gli Enti territoriali interessati, delle Forze dell’Ordine e delle funzioni di soccorso e pronto intervento con un tavolo finalizzato a definire e coordinare le modalità di gestione del traffico anche in condizioni di emergenza per garantire la massima sicurezza e fluidità della circolazione.

Sono già in corso, in coordinamento con la Provincia di Catanzaro, lavori di miglioramento funzionale della SP 168/1 propedeutici alla chiusura al traffico della canna in direzione Catanzaro della galleria con successiva deviazione del traffico nell’altra canna dir. Lamezia che rimarrà aperta a doppio senso di marcia per tutta la durata dei lavori.

In tal modo i tempi di percorrenza rimarranno sostanzialmente invariati, con possibilità comunque di utilizzare i percorsi alternativi garantiti delle viabilità provinciali contermini con una differenza di circa 4 minuti per la tratta Marcellinara – Settingiano e di circa 6 minuti per la tratta Vena di Maida – Settingianno.