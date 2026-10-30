Vicenda Messina: arriva la squalifica anche per l’attaccante della Reggina Reis

Aveva scelto di non patteggiare e se la sarebbe cavata con una multa minima. Oggi è arrivato, invece, il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare che ha stangato il Messina con una pesantissima penalizzazione (20 punti) e distribuito una serie di squalifiche tra cui anche quella nei confronti dell’attaccante della Reggina Reis: “al sig. Reis Daquinto Matheus, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali“. Il calciatore nella passata stagione ha indossato la maglia giallorossa.

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