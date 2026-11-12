Reggio, consegnati i lavori per la riqualificazione di Piazza Achille Lona a Spirito Santo

La riqualificazione di piazza Achille Lona, nel quartiere Spirito Santo, entra nella fase operativa. Con la consegna dei lavori, che dovrebbero partire a breve, si avvicina la realizzazione di un intervento atteso, destinato a cambiare il volto della piazza e a renderla più funzionale principalmente per la scuola e per i residenti.

“Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato, perché si concretizza un progetto al quale mi sono interessato sin dall’inizio e che nasce dal lavoro della precedente Amministrazione, nell’ambito del PN Metro Plus, che lo ha pensato, progettato e appaltato. Era giusto e doveroso intervenire con una riqualificazione complessiva della piazza, recuperando anche il rapporto con la scuola”, dichiara il consigliere comunale Filippo Quartuccio.

Cosa prevede l’intervento

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma, cordoli ad altezza variabile e un sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche. Saranno inoltre installati un nuovo impianto di illuminazione, panchine, cestini, portabiciclette e dissuasori.

La piazza sarà arricchita da nuove giostrine per i bambini e da nuove piantumazioni, che andranno a integrare il verde già presente, con un apposito sistema di irrigazione.

“Vogliamo che piazza Achille Lona torni a essere uno spazio vissuto, soprattutto dai bambini e dalle famiglie, ma anche un punto di riferimento per tutto il quartiere”, aggiunge.