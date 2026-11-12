Coppa Italia Eccellenza, l’ADMO Pro Pellaro vola in semifinale. L’ex Reggina Nino Ragusa protagonista
I bianconeri pareggiano sul campo del Locri e conquistano la qualificazione grazie al successo dell'andata
12 Novembre 2026 - 10:44 | Redazione
L’ADMO Pro Pellaro conquista la semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Dopo il successo per 2-0 nella gara di andata, i bianconeri strappano un pareggio per 3-3 sul campo del Locri, risultato che consente alla formazione reggina di proseguire il proprio cammino nella competizione. Una qualificazione importante, ottenuta al termine di un confronto ricco di gol e che conferma le ambizioni della squadra.
Nino Ragusa protagonista: doppietta contro il Locri
La giornata porta soprattutto la firma di Nino Ragusa. L’ex calciatore della Reggina realizza i suoi primi gol con la maglia dell’ADMO Pro Pellaro, mettendo a segno una doppietta. Due reti che rappresentano una soddisfazione personale per l’attaccante e un contributo prezioso alla qualificazione dei bianconeri.
In semifinale c’è la Palmese: le date
Superato l’ostacolo Locri, per l’ADMO Pro Pellaro arriva adesso un altro appuntamento importante: la semifinale contro la Palmese. Anche questo turno si giocherà con la formula delle gare di andata e ritorno. Il primo confronto è in programma mercoledì 25 novembre, mentre la sfida decisiva si disputerà mercoledì 9 dicembre.
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