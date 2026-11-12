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Coppa Italia Eccellenza, l’ADMO Pro Pellaro vola in semifinale. L’ex Reggina Nino Ragusa protagonista

I bianconeri pareggiano sul campo del Locri e conquistano la qualificazione grazie al successo dell'andata

12 Novembre 2026 - 10:44 | Redazione

Antonino Ragusa della Reggina in maglia amaranto indica con la mano durante la partita contro il Milazzo

L’ADMO Pro Pellaro conquista la semifinale di Coppa Italia Eccellenza. Dopo il successo per 2-0 nella gara di andata, i bianconeri strappano un pareggio per 3-3 sul campo del Locri, risultato che consente alla formazione reggina di proseguire il proprio cammino nella competizione. Una qualificazione importante, ottenuta al termine di un confronto ricco di gol e che conferma le ambizioni della squadra.

Nino Ragusa protagonista: doppietta contro il Locri

La giornata porta soprattutto la firma di Nino Ragusa. L’ex calciatore della Reggina realizza i suoi primi gol con la maglia dell’ADMO Pro Pellaro, mettendo a segno una doppietta. Due reti che rappresentano una soddisfazione personale per l’attaccante e un contributo prezioso alla qualificazione dei bianconeri.

In semifinale c’è la Palmese: le date

Superato l’ostacolo Locri, per l’ADMO Pro Pellaro arriva adesso un altro appuntamento importante: la semifinale contro la Palmese. Anche questo turno si giocherà con la formula delle gare di andata e ritorno. Il primo confronto è in programma mercoledì 25 novembre, mentre la sfida decisiva si disputerà mercoledì 9 dicembre.

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