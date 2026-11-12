Reggina: Claudio Lotito a Reggio anche per parlare di mercato?

La squadra di Marchionni è in testa dalla prima giornata, fino a dicembre si faranno ulteriori valutazioni

La Reggina guarda tutti dall’alto sin dalla prima giornata di campionato. Un primato che conferma la bontà del lavoro svolto dalla società durante la scorsa estate, quando, nonostante i tempi ristretti, è stato costruito un organico competitivo e soprattutto adatto all’obiettivo dichiarato: vincere il campionato e conquistare la promozione. Questo, però, non significa che la rosa sia completa o che non ci siano margini di miglioramento. Marchionni e la direzione sportiva continuano a valutare il rendimento dei singoli, con un occhio già rivolto alla finestra di mercato di dicembre.

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Reggina, possibili movimenti in entrata e in uscita

Un primo intervento è già stato effettuato con tempestività. Alla partenza di Domenico Girasole, la società ha risposto con l’arrivo dell’esperto Luca Bruno, garantendo al tecnico una nuova soluzione nel reparto difensivo. A dicembre potrebbero esserci ulteriori movimenti, a partire dalle possibili uscite dei calciatori che hanno trovato meno spazio in questa prima parte di stagione. Le attenzioni maggiori sembrano però concentrate sul reparto offensivo, che, al di là dell’ottimo rendimento realizzativo complessivo della squadra, ha mostrato qualche difficoltà a livello individuale.

Magrassi certezza, Reis un’incognita. E Jallow?

Magrassi rappresenta oggi l’unico riferimento offensivo certo e affidabile. L’attaccante ha garantito continuità di rendimento e si è spesso dovuto sobbarcare un notevole carico di lavoro, anche a causa delle assenze dei compagni di reparto. Discorso diverso per Reis, sul quale le qualità tecniche non sembrano essere in discussione, ma la cui stagione è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. L’attaccante ha trascorso finora più tempo in infermeria che sul terreno di gioco.

Sotto osservazione anche Jallow, probabilmente la vera delusione di questa prima parte di stagione. Atteso a lungo per il recupero della migliore condizione fisica, nelle occasioni in cui è stato impiegato non è riuscito a convincere pienamente. Poi un nuovo stop per infortunio ha ulteriormente complicato il suo percorso. Il suo rientro rappresenta un’occasione per dimostrare di poter essere utile alla causa amaranto, ma le prossime settimane potrebbero risultare decisive anche in chiave mercato.

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Lotito a Reggio, si parlerà anche di mercato

Molto potrebbe dipendere dalle valutazioni che verranno effettuate da qui a dicembre. La visita di tre giorni del patron Claudio Lotito a Reggio Calabria potrebbe essere anche l’occasione per affrontare direttamente la questione con la dirigenza e lo staff tecnico. La Reggina è prima in classifica e ha dimostrato di avere le qualità per puntare alla promozione. Proprio per questo, intervenire in maniera mirata sul mercato potrebbe consentire agli amaranto di affrontare la seconda parte della stagione con maggiori alternative e garanzie, soprattutto in attacco.