Reggina: il portiere Lagonigro su Lotito, Marchionni, il Sambiase e la parata migliore

Su Gazzetta del Sud l’intervista al portiere della Reggina Antonio Lagonigro. Si parte dall’arrivo di Claudio Lotito, il patron sarà presente domenica al Granillo: “È motivo di grande soddisfazione sapere che una figura come la sua, da tanti anni protagonista del mondo del calcio, abbia deciso di avvicinarsi alla nostra realtà e di investire in un progetto di sviluppo. Sarà sicuramente un onore averlo con noi in occasione della prossima gara.

Mister Marchionni è un vero martello: ci trasmette grande consapevolezza dei nostri mezzi. Il suo metodo di lavoro è improntato sulla ricerca continua dell’intensità, sulla voglia di andare sempre più forte e sulla necessità di migliorarsi giorno dopo giorno.

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Spero e credo di aver dato il mio contributo al gruppo, soprattutto nei momenti in cui è fisiologico attraversare qualche difficoltà. Cercherò di continuare a migliorarmi per aiutare la Reggina a raggiungere il risultato che tutti auspichiamo.

Con Piras e Madia abbiamo sviluppato un rapporto che va oltre il campo: ci confrontiamo spesso e ci incoraggiamo a vicenda. Lavorare al fianco di portieri di livello e all’interno di un gruppo così sano non può che aiutarti a crescere e ad arricchire il tuo bagaglio di esperienza.

Quando entri a far parte di una società come la Reggina devi necessariamente fare i conti con le pressioni, ma questo deve farci sentire dei privilegiati. La responsabilità rappresenta uno stimolo in più e va di pari passo con l’orgoglio di giocare in una piazza che merita tanto

Sfide come quella con il Sambiase si preparano quasi da sole, ma l’approccio deve essere quello di sempre. Abbiamo massima fiducia nelle nostre qualità e grande rispetto per un avversario che, proprio come noi, sta disputando un’ottima stagione. Sappiamo, inoltre, che il sostegno dei nostri tifosi rappresenterà, come sempre, una marcia in più.

La parata migliore? Sarebbe troppo facile citare la parata su Leveque a Capaci, contro il Trapani. Scelgo invece quella su Francisco, in Coppa Italia contro il PraiaTortora, arrivata dopo pochi minuti sullo 0-0“.