Cannizzaro: ‘Governo vicino a Reggio. Presto di nuovo a Roma, ma non posso spoilerare nulla’

“Sono particolarmente grato al governo per le attenzioni che settimanalmente riserva a Reggio Calabria e al sindaco metropolitano e quindi a tutto il tessuto sociale ed economico della città e della sua area metropolitana”.

Con queste parole il primo cittadino di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha tracciato il bilancio del vertice tenutosi questa mattina, giovedì 12 novembre, a Palazzo Alvaro con il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

Un confronto definito dal sindaco “più che proficuo”, maturato in una fase cruciale per la definizione della manovra finanziaria.

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Cannizzaro ha infatti sottolineato il valore della presenza in città dell’esponente del Mef, delegata anche ai rapporti con gli enti locali:

“Un collante che necessitava a Reggio e agli enti territoriali calabresi per certificare quanto la nostra realtà sia di interesse nazionale. Con Sandra Savino c’è un rapporto di amicizia e stima consolidato negli anni in Parlamento; da donna del Nord ha sempre guardato con grande interesse al Sud e alla Calabria”.

Il primo cittadino ha inoltre rivelato che, già durante l’incontro odierno, sono stati avviati contatti telefonici con altri membri dell’esecutivo impegnati nella capitale sui dossier reggini, annunciando che il sottosegretario tornerà presto in riva allo Stretto non per impegni istituzionali ma per qualche giorno di relax.

Il cuore operativo della visita si sposterà ora a Roma, dove Cannizzaro si recherà la prossima settimana per entrare nel vivo della legge di bilancio, pur mantenendo il riserbo sui singoli dossier (“Non possiamo spoilerare nulla”, ha scherzato con i cronisti). L’obiettivo prioritario, tuttavia, è duplice: reperire nuove risorse per la Città Metropolitana e il Comune, ma soprattutto salvare i finanziamenti già assegnati in passato e oggi in bilico.

“Dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione per sbloccare quelle economie che negli anni erano state destinate a Reggio e che rischiano di essere archiviate se non si interviene subito. Non vogliamo perdere nemmeno un euro”, ha avvertito il sindaco, lanciando una stoccata alle precedenti amministrazioni: “In passato tante linee economiche sono andate perdute non solo per la mancanza di interlocuzione con il governo, ma anche per la mancata presentazione di semplici schede tecniche agli uffici competenti. La strategia istituzionale e la presenza di una figura qualificata al Mef servono proprio a invertire questa rotta e favorire lo sviluppo definitivo della città”.

Ampio spazio, infine, è stato dedicato al comparto del bergamotto, in risposta alle sollecitazioni arrivate dai giovani produttori locali alle prese con le difficoltà del mercato interno. Cannizzaro ha chiarito i confini delle competenze comunali, ribadendo però il ruolo di traino politico dell’ente:

“Il Comune non può erogare direttamente incentivi alle imprese in difficoltà, ma un sindaco autorevole può e deve rivendicare misure di accesso al credito da parte della Regione e del governo nazionale, affinché le aziende possano strutturarsi ed essere più performanti”.

Sul fronte della promozione internazionale, il primo cittadino ha rivendicato l’avvio di un “percorso rivoluzionario” per portare Reggio Calabria al centro delle politiche europee del settore. Richiamando la recente visita in città del sindaco di Grasse – capitale mondiale della profumeria e presidente del Club dei comuni delle fragranze mondiali – Cannizzaro ha ricordato come Reggio sia stata coinvolta per la prima volta nella costituzione di un istituto europeo deputato a confrontarsi con Bruxelles sulle linee guida delle eccellenze aromatiche.