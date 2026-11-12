Zes Unica, Savino a Reggio: ‘Colpiti dalle tante domande delle imprese, al lavoro per rimpinguare il fondo’

E sui falsi allarmi bomba di questi giorni: "Bisogna cercare di abbassare la pressione. Se questo è un sistema per intimorirci, non dobbiamo cadere in trappola" le parole del Sottosegretario

Una visita istituzionale per rafforzare l’asse tra il governo nazionale e gli enti territoriali, fare il punto sulle misure economiche per il Mezzogiorno e ribadire l’impegno dell’esecutivo sulla sicurezza delle infrastrutture critiche. È questo il bilancio della tappa reggina del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che questa mattina, giovedì 12 novembre, ha partecipato a un punto stampa a Palazzo Alvaro insieme al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

“C’è la necessità che il governo si faccia parte attiva nei rapporti con le istituzioni”, ha spiegato Savino, sottolineando il valore della propria delega agli enti locali e il rapporto di collaborazione con l’amministrazione reggina.

“Abbiamo dei temi da affrontare e situazioni che vanno discusse. Attraverso la nostra conoscenza possiamo fare sintesi sulle richieste: è una vicinanza utile al territorio ma anche al Mef, per comprendere esattamente le problematiche locali. La Calabria è una regione meravigliosa – ha aggiunto. C’ero già stata, purtroppo non ho il tempo sufficiente per fermarmi di più, però andrò a farmi un giretto qua sul lungomare perché merita proprio”.

Al centro dell’incontro con i cronisti anche il tema della Zona Economica Speciale (Zes) unica, strumento sul quale l’esponente del governo ha espresso soddisfazione per la risposta del tessuto produttivo:

“Siamo rimasti favorevolmente stupiti dalla quantità di domande arrivate per questo sistema agevolativo dedicato alle imprese che intendono insediarsi al Sud. Naturalmente bisogna vedere al momento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e gli equilibri di finanza pubblica, di ripristinare e rimpinguare il fondo per accontentare tutti coloro che hanno fatto richiesta”.

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Infine, spazio all’attualità nazionale con un passaggio sull’ondata di falsi allarmi bomba inviati via email a circa seimila scuole italiane, che ha riacceso il dibattito sui fondi per la cybersicurezza.