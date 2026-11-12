Reggio Est, istituita la Commissione speciale sul dissesto idrogeologico

La Seconda Circoscrizione “Reggio Est” ha istituito la Commissione speciale sul dissesto idrogeologico. Alla presidenza è stata eletta Elisa Cangeri, mentre l’incarico di vicepresidente è stato affidato ad Antonino Ripepi. Le nomine hanno ottenuto il voto unanime, esprimendo una convergenza su un tema di particolare rilievo per la sicurezza del territorio e dei cittadini.

L’istituzione della Commissione rappresenta un passaggio importante per dedicare un’attenzione specifica alle problematiche legate alla fragilità del territorio. La prevenzione del rischio idrogeologico richiede infatti conoscenza delle criticità e un confronto costante con gli enti e gli uffici competenti.

La Commissione, nata dalla volontà del presidente Giovanni Muraca e dell’intero Consiglio circoscrizionale, intende promuovere un lavoro condiviso di ascolto, analisi e proposta, in costante dialogo con i cittadini. L’obiettivo è tradurre le segnalazioni del territorio in richieste concrete all’Amministrazione comunale, contribuendo a individuare le priorità di intervento per la prevenzione del rischio idrogeologico e la sicurezza della comunità.

Il nuovo organismo avrà il compito di censire tutte le criticità legate al dissesto idrogeologico presenti nel territorio della Circoscrizione e di predisporre un dossier da sottoporre all’Amministrazione comunale. Il documento offrirà un quadro delle problematiche rilevate, evidenziando le situazioni che richiedono interventi e fornendo agli uffici competenti un supporto per la programmazione delle azioni necessarie.

Il raccordo con la Presidenza e con l’intero Consiglio circoscrizionale accompagnerà il lavoro della Commissione, affinché le esigenze emerse possano trovare adeguata attenzione nelle sedi istituzionali competenti.

Il consenso unanime registrato sulle nomine costituisce un segnale di responsabilità condivisa: la tutela del territorio e l’incolumità delle persone sono questioni sulle quali è essenziale costruire un lavoro comune, fondato sulla collaborazione istituzionale e sulla partecipazione delle comunità.