“Viviamo le città”, Confcommercio incontra Cannizzaro: ‘Fare sistema per il futuro di Reggio’

Una chiave per riaprire le porte al commercio, ma soprattutto per aprire una nuova stagione di collaborazione tra istituzioni e imprese. È il messaggio che Confcommercio lancia con “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, la mobilitazione nazionale che vede protagoniste le associazioni territoriali di tutta Italia per accendere i riflettori sulla desertificazione commerciale e riportare al centro delle politiche urbane il valore delle economie di prossimità.

Un fenomeno che anche a Reggio Calabria ha assunto dimensioni significative. Nel 2012 le imprese attive del commercio al dettaglio in sede fissa erano 1.974; nel 2025 sono scese a 1.414. Cinquecentosessanta attività in meno, una contrazione del 28,4% in tredici anni. Numeri che raccontano una trasformazione profonda del tessuto economico cittadino, ma anche qualcosa di più: ogni vetrina che si spegne è un pezzo di città che perde vitalità, relazioni, servizi e opportunità.

È su questa consapevolezza che si innesta l’iniziativa di Confcommercio Reggio Calabria, culminata nel pomeriggio nell’incontro con il Sindaco Francesco Cannizzaro, al quale il Presidente Lorenzo Labate ha consegnato una chiave simbolica, composta da due parti che si completano. Un’immagine semplice, ma dal significato preciso: né le istituzioni né il mondo delle imprese possono, da soli, aprire le porte al futuro della città. Occorre unire visioni, responsabilità e capacità di azione.

Ringrazio, a nome di tutta Confcommercio, il Sindaco Cannizzaro per la disponibilità e l’attenzione dimostrate anche in questa occasione, un segnale significativo della volontà di rafforzare il dialogo tra Amministrazione e mondo delle imprese. Confcommercio vuole essere parte attiva di questo percorso, con uno spirito collaborativo e propositivo, mettendo a disposizione idee, competenze e conoscenza del territorio. La chiave che abbiamo condiviso con il Sindaco rappresenta proprio questo: la volontà di aprire insieme nuove opportunità per Reggio Calabria».

«Il commercio di prossimità è un patrimonio economico e sociale irrinunciabile per Reggio Calabria: significa occupazione, identità, relazioni, benessere e qualità – sottolinea il Sindaco Francesco Cannizzaro -. La progressiva chiusura delle attività impoverisce i nostri quartieri e indebolisce la coesione della comunità. Per invertire questa tendenza occorre una strategia di rigenerazione urbana che sappia sostenere le imprese esistenti, incoraggiare nuove iniziative e restituire vitalità e attrattività agli spazi pubblici.

È una sfida che richiede un’alleanza concreta tra Comune, Città Metropolitana, enti di settore e mondo produttivo, fondata su obiettivi condivisi, interventi coordinati e continuità amministrativa. Dobbiamo passare dall’analisi delle criticità alla realizzazione di progetti capaci di produrre risultati tangibili. La chiave consegnataci da Confcommercio racchiude proprio questo significato: fiducia reciproca, responsabilità comune e volontà di aprire nuove opportunità. Vogliamo costruire insieme una Reggio Calabria più viva, accogliente e dinamica, nella consapevolezza che una città cresce quando prosperano le sue imprese e i suoi quartieri tornano a essere luoghi di incontro, partecipazione e sviluppo».