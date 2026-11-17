Sulle movimentazioni finanziarie di quelle persone, accusate o condannate per reati con aggravante mafiosa, altri istituti di credito, come d’obbligo, avevano effettuato centinaia di segnalazioni per sospetto riciclaggio.

Non così Revolut, banca digitale con 50 milioni di clienti nel mondo di cui oltre 5 in Italia, che sulle operazioni di ripulitura del denaro, frutto di proventi illeciti, di quegli «oltre 20 soggetti», invece, non avrebbe mai comunicato alcunché alle autorità di vigilanza, perché non sarebbe mai scattato alcun «alert» interno. È uno dei motivi principali per cui per quel colosso da 115 miliardi nato nel 2015, con capogruppo a Londra e sede in Lituania, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno, su richiesta del pm Paolo Storari a seguito degli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf volti ad approfondire «i rapporti tra l’istituto di credito o soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa». Una misura, come evidenziato dal procuratore Marcello Viola, decisa sulla base della normativa antimafia, per inefficacia dei controlli antiriciclaggio, nei confronti di Revolut Bank Uab, istituto «autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia».

Le carenze antiriciclaggio contestate a Revolut

Da un paio di anni ha infatti aperto una sede in centro a Milano. Nessun dolo da parte della banca e di suoi dirigenti (il procedimento di prevenzione non prevede iscrizioni nel registro degli indagati), ma una «agevolazione colposa» delle condotte di riciclaggio di persone, alcune delle quali legate a cosche di ’ndrangheta, per «gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering». L’elusione «degli obblighi antiriciclaggio», secondo pm e giudici (collegio Pendino-Cucciniello-Profeta), è diventata per Revolut un «modello gestionale stabile», che ha portato all’occultamento di flussi finanziari per quasi 42 milioni di euro tra il 2021 e quest’anno. La Gdf ha ricostruito «operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali» per 76,5 milioni. Revolut, intanto, «prende atto della decisione del Tribunale» e collaborerà «pienamente con le autorità italiane». Conferma, inoltre, che:

«i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».

Nel frattempo, gli amministratori giudiziari nominati dai giudici, ossia Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini, affiancheranno il management e porteranno avanti un «programma di bonifica» con «poteri di accesso, partecipazione, impulso e verifica» sulle criticità, almeno fino all’udienza del 25 febbraio.

Gli accertamenti della Gdf e le persone nell’elenco

Dal provvedimento viene fuori che le analisi sono scaturite da un’inchiesta su una maxi frode fiscale (oltre 4,6 milioni tra 2023 e 2025 transitati «su rapporti Revolut») e sono passate anche per un’ispezione della Gdf con la quale sono state contestate «oltre un milione di violazioni» sulla «adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni», oltre a «omesse segnalazioni di operazioni sospette». E si è scavato su una lista di almeno 24 persone «a campione», residenti nel Milanese che avrebbero riciclato denaro, in particolare con investimenti in criptovalute, senza che Revolut rilevasse alcun allarme.

Nell’elenco ci sono Maurizio Ponzoni, imprenditore il cui nome era già venuto fuori in un’altra inchiesta come in «rapporti d’affari» con Vincenzo Rispoli, boss storico della ‘ndrangheta in Lombardia, Nunzio Samuele Calamucci, esperto informatico che era stato arrestato nel 2024 per il caso Equalize sui presunti accessi abusivi alle banche dati, e poi Saverio Pintaudi, uno dei pentiti del caso «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie. In più, per citarne un altro, Carlo Maffeis, tra gli arrestati nell’inchiesta della Dda delle scorse settimane sulla cosiddetta «banca occulta» legata a ‘ndrangheta, camorra e mafia foggiana. Oltre a società riconducibili alla «cosca Greco» attiva nel traffico di droga e armi o rapporti con il clan Molluso.

Per un «intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali», conclude la Procura, è anche «più stringente l’obbligo di assicurare» con i propri sistemi «alert attendibili», che «consentano verifiche rafforzate» per intercettare «schemi operativi anomali».

Fonte: Ansa