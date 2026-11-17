Il film di Daniela Porto e Cristiano Bortone, girato tra Calabria e Puglia, in prima visione su Sky. Nel cast anche l'attore reggino Saverio Malara

I vicoli di Gerace, le atmosfere della Calabria del dopoguerra e il coraggio di sfidare le convenzioni sociali di un’intera comunità. Dopo il debutto nelle sale cinematografiche, “Il mio posto è qui” approda su Sky, portando sul piccolo schermo una storia di amicizia, emancipazione e libertà individuale.

L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21:15, in prima visione su Sky e in streaming su NOW.

Uscito nelle sale italiane il 9 maggio 2024 e disponibile dal 27 giugno 2025 su Paramount+, il lungometraggio diretto da Daniela Porto e Cristiano Bortone, con protagonisti Ludovica Martino e Marco Leonardi, è tratto dall’omonimo romanzo della stessa Porto.

La Calabria degli anni Quaranta tra pregiudizi e desiderio di libertà

All’indomani della Seconda guerra mondiale, in un piccolo paese della Calabria rurale, si intrecciano le vite di Marta e Lorenzo.

Lei è una giovane ragazza madre, promessa in sposa a un uomo che non ama. Lui è l’assistente del parroco, emarginato dalla comunità per la sua omosessualità. Due esistenze segnate dal peso dei pregiudizi, tra le quali nasce un’amicizia destinata a cambiare il corso delle loro vite.

Attraverso il rapporto con Lorenzo, Marta acquisisce una nuova consapevolezza dei propri diritti e trova il coraggio di ribellarsi alle imposizioni di una società profondamente patriarcale.

Un racconto intimo che, pur affondando le proprie radici nell’Italia degli anni Quaranta, affronta temi ancora attuali: la discriminazione, l’autodeterminazione e il diritto di scegliere il proprio futuro.

Gerace, un borgo calabrese trasformato in set cinematografico

A fare da cornice alla storia è Gerace, storico borgo della Locride, dove nel marzo del 2023 sono iniziate le riprese della pellicola.

Le architetture medievali, gli antichi edifici e le stradine del borgo hanno contribuito a ricostruire l’identità visiva di una Calabria sospesa nel tempo. Il territorio diventa così parte integrante della narrazione, restituendo sul grande schermo le atmosfere di un’epoca lontana.

Le riprese sono proseguite in Puglia, tra Fasano e Gioia del Colle. La pellicola è stata realizzata con il sostegno, tra gli altri, della Fondazione Calabria Film Commission.

Nel cast l’attore reggino Saverio Malara

A rafforzare il legame della pellicola con il territorio calabrese è anche la presenza nel cast dell’attore reggino Saverio Malara, che interpreta il ruolo di Don Antonio.

Una prova attoriale che ha portato la produzione a proporre il suo nome per i David di Donatello 2025, nella categoria Miglior attore non protagonista, come riportato nella scheda ufficiale dell’Accademia del Cinema Italiano.

Dal successo al Bif&st al debutto su Sky

Presentato in concorso al Bif&st di Bari nel 2024, “Il mio posto è qui” ha conquistato il premio Giuliano Montaldo per la miglior regia e il premio Mariangela Melato per la miglior attrice protagonista, assegnato a Ludovica Martino.

L’approdo su Sky rappresenta una nuova occasione per il pubblico di scoprire una storia che, attraverso il linguaggio del cinema, racconta una Calabria lontana nel tempo, ma attraversata da battaglie e interrogativi ancora contemporanei.