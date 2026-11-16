Reggio, al via ‘Fuori Aula’: la scuola a porte aperte del collettivo La Strada

Lettura, teatro, cinema, fotografia, musica, arte, gioco. Dialogo, riflessione, intercultura, cura di sé e della comunità. Laboratori e attività rivolte ai giovani nel cuore e nella mente

Muove i suoi primi passi il cammino di “Fuori Aula”, la “Scuola a porte aperte per la ricerca della meraviglia” del collettivo La Strada.

Lettura, teatro, cinema, fotografia, musica, arte, gioco. Dialogo, riflessione, intercultura, cura di sé e della comunità. Laboratori e attività rivolte ai giovani nel cuore e nella mente. Sulle orme di Paulo Freire e Ivan Illich, Danilo Dolci e don Lorenzo Milani.

“Fuori Aula” è una scuola emancipatoria, fondata sulle parole generatrici e sul pensiero critico; una scuola cooperativa e comunitaria, perché “nessuno educa nessuno”, ma ci si educa in comunione, senza gerarchie tra docenti e studenti, senza steccati tra ciò che è dentro e fuori dall’aula; una scuola attiva, laboratoriale e creativa, perché ricerca e azione camminano insieme; una scuola che valorizza pensieri, parole, emozioni e corpi, attenta al benessere individuale e collettivo e improntata alla libera espressione di sé; all’aperto ogni volta che sarà possibile, perché si apprende a contatto con il mondo, guidati dalla curiosità e dalla scoperta.

Gli appuntamenti del 19 e del 20 novembre

Ci vediamo il 19 novembre per la presentazione del percorso e per il primo appuntamento del laboratorio di lettura critica e consapevole “Il gigante cieco”, a cura di Romina Arena, e il 20 novembre per la presentazione del libro di poesie “Case che non ho abitato”, opera di Romina Arena pubblicata da “Città del Sole Edizioni”.

Appuntamento giovedì 19 novembre dalle 18:30 alle 20:00 presso la sede de La Strada in via Placido Geraci n°18 con il laboratorio di lettura “Il gigante cieco”, a cura di Romina Arena. Il laboratorio proseguirà nelle seguenti date: 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre.

Venerdì 20 novembre sempre alle 18:30 presso la sede de La Strada in via Placido Geraci n°18 presenteremo il libro di poesie di Romina Arena “Case che non ho abitato”. Dialogherà con l’autrice Fabio Domenico Palumbo.

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Il laboratorio e il libro di poesie

“Il gigante cieco” è un laboratorio di lettura critica e consapevole gratuito, aperto a chiunque. Un luogo di socialità nel quale raffinare lo sguardo sulla realtà che ci circonda ed esercitare il senso critico, problematizzandola. Il nome del laboratorio, “Il gigante cieco”, è una citazione di Carlo Cassola, scrittore e intellettuale ingiustamente dimenticato e che ha marcato la letteratura italiana e il pensiero politico del Novecento. “Il gigante cieco” è anche una provocazione alla superficialità di lettura, laddove non addirittura all’indifferenza, riguardo al destino culturale, educativo, ecologico e politico dell’umanità. Durante il laboratorio utilizzeremo la letteratura come punto di domanda, come strumento per leggere il nostro tempo, scoprire quante declinazioni possa avere la voce del gigante, chi è, a quale mondo appartiene, come si muove, dove è diretto, come parla e a chi. Guarderemo al nostro presente, al suo macro e microcosmo, per tornare a interrogarci sulle nostre azioni, il nostro impegno, le nostre responsabilità di esseri viventi nelle mutevoli ed interconnesse dinamiche del cosmo.

“Case che non ho abitato” è una raccolta poetica che indaga il senso dell’abitare la Terra, cercare il proprio posto non dove è bello, ma dove è buono. Un pellegrinaggio attraverso il corpo, le case, la memoria, le bestie, le conseguenze dell’Antropocene in un tempo di disequilibrio ambientale, politico, esistenziale in cui la prospettiva storica e profetica della domanda e della testimonianza si muove sull’asse del partire, del tornare, del restare.