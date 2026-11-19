Una città universitaria capace di trattenere i propri talenti, offrire opportunità ai giovani e creare le condizioni affinché restare o tornare in Calabria rappresenti una scelta concreta. È la visione del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università Mediterranea, in occasione del conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in “Design per le culture mediterranee. Prodotto|Spazio|Comunicazione” al maestro orafo Gerardo Sacco.

Un intervento che ha alternato riflessioni sul futuro delle nuove generazioni ad annunci concreti sugli impegni assunti dall’amministrazione comunale nei confronti della comunità universitaria.

Reggio città universitaria: la sfida di trattenere i giovani

Al centro del discorso del primo cittadino il tema della fuga dei talenti e della necessità di costruire prospettive sul territorio.

«Nessuna perdita è più grave di quella che si consuma quando una giovane esistenza vede restringersi l’orizzonte delle sue aspirazioni».

Cannizzaro ha sottolineato l’amarezza di vedere partire le migliori energie di una comunità capace di generare intelligenze, ma che fatica a trattenerle.

«La libertà di partire è una conquista, ritornare o restare deve diventare un’alternativa credibile».

Da qui l’invito rivolto ai ragazzi a considerare Reggio Calabria come la città in cui proseguire il proprio percorso di studi, valorizzando l’elevato profilo dell’offerta formativa della Mediterranea.

Il Campus del Mediterraneo e il ruolo dell’Ateneo

Un passaggio significativo è stato dedicato al progetto del Campus del Mediterraneo, per il quale Cannizzaro ha ricordato il proprio contributo, da parlamentare, nell’ottenimento del finanziamento.

«Oggi, nella veste di sindaco, ne colgo un significato ancora più profondo».

Non soltanto un investimento infrastrutturale, ma una precisa concezione dello sviluppo cittadino, nella quale l’Università è chiamata a esercitare una funzione decisiva, sfruttando anche la particolare posizione geografica di Reggio e la sua vocazione all’incontro tra culture.

Gli impegni con gli studenti: viabilità e nuovo accesso alla Cittadella universitaria

Le novità più importanti sono arrivate nella parte conclusiva dell’intervento. Cannizzaro ha ricordato l’incontro avuto con la comunità universitaria dopo il suo insediamento a Palazzo San Giorgio e le richieste avanzate dagli studenti.

Tra queste, il rifacimento della pavimentazione stradale in prossimità dell’ingresso della Mediterranea, con interventi che, secondo quanto riferito dal sindaco, sono in corso proprio in queste ore.

Il primo cittadino ha inoltre ricordato la scelta di dedicare un apposito assessorato all’Università, prima di annunciare una novità attesa da tempo: l’abbattimento del muro di via Miggiano, che consentirà di realizzare un nuovo accesso carrabile e pedonale alla Cittadella universitaria.

«Ho promesso agli studenti di abbattere muri».

Un impegno assunto nei confronti della comunità universitaria, per il quale il sindaco ha indicato anche una data precisa: «I lavori inizieranno lunedì 30 novembre».

Un intervento destinato a migliorare l’accessibilità dell’Ateneo e a rafforzare il collegamento tra la città e la sua Università.

L’omaggio al maestro orafo Gerardo Sacco

Nel corso del suo intervento, Cannizzaro ha rivolto le congratulazioni, a nome dell’intera città, al maestro orafo Gerardo Sacco.

«Un riconoscimento per la sua storia, per quello che rappresenta, per quello che rappresenterà con le sue creazioni, la sua visione, facendoci sentire orgogliosi della terra più bella del mondo».

Il sindaco ha indicato il maestro orafo come esempio di come il talento possa diventare eccellenza senza smarrire il legame con le proprie origini.

«Nelle sue opere la memoria diventa invenzione».

L’augurio di Cannizzaro agli studenti: «A Reggio un futuro all’altezza dei propri sogni»

Infine, il messaggio rivolto agli studenti e alle studentesse, chiamati a essere protagonisti del futuro di Reggio Calabria.

«Abbiamo bisogno della vostra inquietudine intellettuale, del coraggio di immaginare ciò che manca, della curiosità», ha sottolineato Cannizzaro, invitando i giovani a contestare con la forza delle idee ciò che sembra immutabile.

L’augurio del primo cittadino per il nuovo anno accademico racchiude il senso dell’intero intervento: «Guardare a Reggio sapendo che qui esiste un futuro all’altezza dei propri sogni».