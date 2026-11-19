Domanda solo online, con Spid o Cie, entro le 17 del 18 dicembre: chi può partecipare, come funzionano i 100 punti e quali case ci sono nel reggino

Per candidarsi a Ripopola Calabria c’è tempo fino alle ore 17 del 18 dicembre 2026: la domanda si presenta solo online, sul portale della Regione Calabria, e la scadenza è perentoria. In palio ci sono case riqualificate in comodato d’uso gratuito per dieci anni, in 26 comuni aderenti. Nel Reggino le abitazioni sono a Grotteria, Sant’Ilario dello Ionio e Santo Stefano in Aspromonte.

In breve

La piattaforma è aperta dalle 17 del 3 novembre alle 17 del 18 dicembre 2026, con accesso tramite SPID, carta d’identità elettronica o identità eIDAS

Serve essere maggiorenni e risiedere fuori dalla Calabria da almeno tre anni

Ogni domanda ammessa parte da 50 punti e può arrivare a 100 con i criteri premiali

Chi può presentare domanda a Ripopola Calabria

Secondo l’Avviso della Regione, possono candidarsi i cittadini italiani residenti in Italia o iscritti all’Aire, i cittadini dell’Unione europea che accedono con il sistema eIDAS e i cittadini di Paesi terzi già residenti in Italia fuori dalla Calabria.

Alla data della domanda il richiedente deve rispettare questi requisiti, indicati nelle domande frequenti del 10 novembre 2026:

essere maggiorenne

risiedere fuori dalla Calabria da almeno tre anni

non aver mai beneficiato di contributi pubblici per l’acquisto di un’abitazione

indicare un indirizzo Pec

non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’Avviso, comprese quelle antimafia

Chi vive già in Calabria non può partecipare. Possedere una casa, invece, non esclude dalla selezione: pesa solo a parità di punteggio.

Come si compila la domanda: fino a tre alloggi

La domanda si invia esclusivamente dal portale ufficiale, scegliendo fino a tre alloggi in ordine di priorità. L’abbinamento deve rispettare la dimensione della casa e il numero dei componenti del nucleo:

da 40 a 59 metri quadrati per una persona sola

da 60 a 79 per due persone

da 80 a 100 per tre persone

da 101 a 140 per nuclei da quattro a sette persone

Non sono ammessi nuclei con più di sette persone. Dopo l’invio la piattaforma genera un numero di protocollo: se non compare, la domanda non risulta inviata.

Come funzionano i punteggi: 50 punti fissi e fino a 50 premiali

Alla domanda ricevibile e ammissibile la Commissione assegna 50 punti fissi, ai quali si aggiungono fino a 50 punti premiali, per un massimo di 100. Le premialità riguardano:

emigrati di ritorno

figli fiscalmente a carico, famiglie monoparentali e giovani coppie

lavoratori in modalità agile, giovani professionisti, professionisti della cultura e della creatività, lavoratori autonomi

persone con disabilità o nuclei in cui ne sia presente una

Per le domande frequenti è emigrato di ritorno chi è nato in Calabria, un suo familiare o un discendente fino al terzo grado che abbia vissuto all’estero o in altre regioni per almeno cinque anni continuativi. Le graduatorie sono pubbliche e distinte per ciascun alloggio.

Le case nel reggino

Nel catalogo del portale, consultato il 19 novembre 2026, in provincia di Reggio Calabria compaiono tre comuni: Grotteria, con quattro immobili, Sant’Ilario dello Ionio e Santo Stefano in Aspromonte, con uno ciascuno. Per l’Aspromonte il sindaco di Santo Stefano ha invitato a scegliere il paese come luogo di vita.

L’iniziativa è stata lanciata dal presidente Roberto Occhiuto con il programma finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027.

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Cosa succede dopo la domanda

Una commissione valuta le candidature e la graduatoria definitiva viene pubblicata sul Burc e sui siti istituzionali: vale come notifica per tutti. Le istanze di riesame si inviano solo via Pec entro dieci giorni dalla graduatoria provvisoria.

Chi risulta assegnatario firma la Convenzione con il Comune, convocato entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. I lavori possono durare fino a 18 mesi e la casa viene consegnata entro 20 giorni dal collaudo. Gli arredi non sono compresi nella ristrutturazione.

Domande frequenti su Ripopola Calabria

Posso aprire un’attività nell’alloggio?

No. L’immobile ha solo uso abitativo: non sono ammesse attività d’impresa, commerciali o professionali, né il subaffitto.

Posso correggere la domanda dopo l’invio?

Fino all’invio formale sì. Dopo, bisogna ritirare la candidatura dalla piattaforma, verificare il protocollo di ritiro e presentare una nuova domanda.

Chi paga utenze e manutenzione?

Lo stabilisce la Convenzione tra il Comune proprietario e il destinatario, da leggere prima della firma.

Per chiarimenti si può scrivere a ripopola@regione.calabria.it, entro tre giorni prima della scadenza del 18 dicembre 2026. Le informazioni sono tratte dall’Avviso del 3 novembre 2026 e dalle domande frequenti del 10 novembre 2026, consultati il 19 novembre.