Ripopola Calabria, come fare domanda entro il 18 dicembre: requisiti, punteggi e case nel reggino
Domanda solo online, con Spid o Cie, entro le 17 del 18 dicembre: chi può partecipare, come funzionano i 100 punti e quali case ci sono nel reggino
19 Novembre 2026 - 11:35 | di Redazione
Per candidarsi a Ripopola Calabria c’è tempo fino alle ore 17 del 18 dicembre 2026: la domanda si presenta solo online, sul portale della Regione Calabria, e la scadenza è perentoria. In palio ci sono case riqualificate in comodato d’uso gratuito per dieci anni, in 26 comuni aderenti. Nel Reggino le abitazioni sono a Grotteria, Sant’Ilario dello Ionio e Santo Stefano in Aspromonte.
In breve
- La piattaforma è aperta dalle 17 del 3 novembre alle 17 del 18 dicembre 2026, con accesso tramite SPID, carta d’identità elettronica o identità eIDAS
- Serve essere maggiorenni e risiedere fuori dalla Calabria da almeno tre anni
- Ogni domanda ammessa parte da 50 punti e può arrivare a 100 con i criteri premiali
Chi può presentare domanda a Ripopola Calabria
Secondo l’Avviso della Regione, possono candidarsi i cittadini italiani residenti in Italia o iscritti all’Aire, i cittadini dell’Unione europea che accedono con il sistema eIDAS e i cittadini di Paesi terzi già residenti in Italia fuori dalla Calabria.
Alla data della domanda il richiedente deve rispettare questi requisiti, indicati nelle domande frequenti del 10 novembre 2026:
- essere maggiorenne
- risiedere fuori dalla Calabria da almeno tre anni
- non aver mai beneficiato di contributi pubblici per l’acquisto di un’abitazione
- indicare un indirizzo Pec
- non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’Avviso, comprese quelle antimafia
Chi vive già in Calabria non può partecipare. Possedere una casa, invece, non esclude dalla selezione: pesa solo a parità di punteggio.
Come si compila la domanda: fino a tre alloggi
La domanda si invia esclusivamente dal portale ufficiale, scegliendo fino a tre alloggi in ordine di priorità. L’abbinamento deve rispettare la dimensione della casa e il numero dei componenti del nucleo:
- da 40 a 59 metri quadrati per una persona sola
- da 60 a 79 per due persone
- da 80 a 100 per tre persone
- da 101 a 140 per nuclei da quattro a sette persone
Non sono ammessi nuclei con più di sette persone. Dopo l’invio la piattaforma genera un numero di protocollo: se non compare, la domanda non risulta inviata.
Come funzionano i punteggi: 50 punti fissi e fino a 50 premiali
Alla domanda ricevibile e ammissibile la Commissione assegna 50 punti fissi, ai quali si aggiungono fino a 50 punti premiali, per un massimo di 100. Le premialità riguardano:
- emigrati di ritorno
- figli fiscalmente a carico, famiglie monoparentali e giovani coppie
- lavoratori in modalità agile, giovani professionisti, professionisti della cultura e della creatività, lavoratori autonomi
- persone con disabilità o nuclei in cui ne sia presente una
Per le domande frequenti è emigrato di ritorno chi è nato in Calabria, un suo familiare o un discendente fino al terzo grado che abbia vissuto all’estero o in altre regioni per almeno cinque anni continuativi. Le graduatorie sono pubbliche e distinte per ciascun alloggio.
Le case nel reggino
Nel catalogo del portale, consultato il 19 novembre 2026, in provincia di Reggio Calabria compaiono tre comuni: Grotteria, con quattro immobili, Sant’Ilario dello Ionio e Santo Stefano in Aspromonte, con uno ciascuno. Per l’Aspromonte il sindaco di Santo Stefano ha invitato a scegliere il paese come luogo di vita.
L’iniziativa è stata lanciata dal presidente Roberto Occhiuto con il programma finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Cosa succede dopo la domanda
Una commissione valuta le candidature e la graduatoria definitiva viene pubblicata sul Burc e sui siti istituzionali: vale come notifica per tutti. Le istanze di riesame si inviano solo via Pec entro dieci giorni dalla graduatoria provvisoria.
Chi risulta assegnatario firma la Convenzione con il Comune, convocato entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto. I lavori possono durare fino a 18 mesi e la casa viene consegnata entro 20 giorni dal collaudo. Gli arredi non sono compresi nella ristrutturazione.
Domande frequenti su Ripopola Calabria
Posso aprire un’attività nell’alloggio?
No. L’immobile ha solo uso abitativo: non sono ammesse attività d’impresa, commerciali o professionali, né il subaffitto.
Posso correggere la domanda dopo l’invio?
Fino all’invio formale sì. Dopo, bisogna ritirare la candidatura dalla piattaforma, verificare il protocollo di ritiro e presentare una nuova domanda.
Chi paga utenze e manutenzione?
Lo stabilisce la Convenzione tra il Comune proprietario e il destinatario, da leggere prima della firma.
Per chiarimenti si può scrivere a ripopola@regione.calabria.it, entro tre giorni prima della scadenza del 18 dicembre 2026. Le informazioni sono tratte dall’Avviso del 3 novembre 2026 e dalle domande frequenti del 10 novembre 2026, consultati il 19 novembre.
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