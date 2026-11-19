CSI: ‘La ripresa dei lavori al Campo CONI: una prestazione da medaglia d’oro’
Fondamentale per lo sviluppo dell'attività sportiva
19 Novembre 2026 - 10:37 | Comunicato
Il Comitato Provinciale CSI di Reggio Calabria accoglie con grande soddisfazione l’annuncio del Sindaco Francesco Cannizzaro relativo alla ripresa, a partire da lunedì, dei lavori al Campo CONI, uno dei più importanti presidi sportivi della città, fulcro strategico dell’attività atletica e prezioso spazio di aggregazione e socialità.
La ripartenza dei lavori rappresenta un segnale di fiducia e speranza per i nostri ragazzi, per le società sportive e per tutto il movimento sportivo reggino. Un passo importante verso la restituzione alla città di un’infrastruttura attesa, fondamentale per lo sviluppo dell’attività sportiva.
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