Un’altra opera compiuta in vista grazie all’intervento del Sindaco di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, che proprio questa mattina in occasione della conferenza stampa svoltasi a Palazzo Alvaro, ha annunciato con l’Assessore ai Lavori pubblici Domenica Catalfamo la ripartenza dei lavori al Campo CONI.

Già era stato preannunciato ieri dallo stesso Sindaco a mezzo social, lanciando una provocazione ai cittadini per capire di quale opera incompiuta si parlasse.

Oggi è stata comunicata la ripartenza dei lavori il prossimo 23 novembre, iniziando dall’area esterna della struttura, con interventi finalizzati anche a migliorare la sicurezza e la viabilità del quartiere.

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Finalmente la città si riapproprierà di un impianto storico, abbandonato da tempo a sé stesso, così togliendo un “polmone” ai tanti sportivi e non che nel Campo Coni trovavano momenti di sport, svago e serenità.

Adesso Reggio Calabria potrà riappropriarsene essendo questo impianto una delle priorità da parte dell’Amministrazione, sia per il valore sportivo sia per la funzione sociale.

Gli apprezzamenti del presidente Eraclini

ASC Calabria, nella persona del Presidente Antonio Eraclini, esprime il suo più vivo apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in particolare del Sindaco, On. Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Lavori pubblici Domenica Catalfamo, per aver confermato la ripresa dei lavori di riqualificazione del campo Coni.

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“E’ un traguardo importante che si allinea nel grande progetto di riqualificazione dell’attuale Amministrazione Comunale. Si tratta di un segnale importante ed atteso da tutta la città. Sono assolutamente in linea con quanto espresso dal Sindaco, che l’impianto CONI sia una priorità e che l’intervento non sia soltanto una questione sportiva, ma un passaggio importante nella strategia di rilancio della città, con l’obiettivo di restituire ai cittadini e alle società sportive uno spazio adeguato e fare dello sport.