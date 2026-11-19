Reggina: il procuratore Narcisi spiega il no di Patierno e racconta la reazione di Lotito
Tra i suoi assistiti anche Baldan, Palmieri e Baggi. Qualche settimana fa, una nuova telefonata con il Ds Romairone
19 Novembre 2026 - 13:14 | Redazione
E’ intervenuto ai microfoni di Radio Touring il procuratore Valeriano Narcisi dell’agenzia Giò Sport. Tra i suoi assistiti i tre calciatori della Reggina Baldan, Palmieri e Baggi. Ma anche l’attaccante Patierno che, ricordiamo, per lungo tempo è stato inseguito dalla società amaranto. Alla fine ha firmato con il Casarano e Narcisi spiega il perchè: “La Reggina voleva Patierno a tutti i costi e lo ha aspettato fino all’ultimo momento. Lo stesso Patierno aveva preso seriamente in considerazione la proposta sol perchè si trattava della Reggina e solo all’ultimo ha fatto prevalere quella che è stata una scelta extracalcistica, volendo rimanere vicino casa per alcuni problemi che poi ha risolto. Ripeto, la Reggina lo voleva e ha insistito per averlo, il calciatore se non fossero subentrate quelle problematiche, avrebbe accettato. La reazione di Lotito? Diciamo che non era contento, ma è normale quando insegui un obiettivo per tanto tempo e poi sfuma. Valeva per qualsiasi altro giocatore.
Un attaccante per la Reggina? Con il direttore Romairone ci siamo sentiti qualche settimana fa per altre situazioni e ci siamo lasciati parlando di eventuali aggiornamenti. Non abbiamo discusso di un calciatore in particolare. Ritorno su Patierno? Dovrebbe essere una scelta del Casarano e del calciatore, ma al momento non ci sono questi presupposti, poi sinceramente a novembre è un pò presto per parlarne visto che il mercato professionistico è a gennaio”.
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