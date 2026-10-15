Calabria, lunghe file ai distributori per paura stop a consegne carburante

Automobilisti in coda per tutta la giornata per poter effettuare rifornimento di carburante. È quanto avvenuto ieri in Calabria per paura dei blocchi operati dai lavoratori ex Ilva alla raffineria Eni di Taranto e che da due giorni impediscono l’arrivo delle autobotti in Calabria e delle conseguenze del blocco degli autotrasportatori calabresi che inizia venerdì.

Già nella giornata di lunedì e martedi sono infatti saltate le consegne del carburante programmato per i blocchi alla raffineria di Taranto, nodo strategico per tutto il sud Italia e in particolare per la Calabria. Le consegne sono state annullate nei punti vendita a marchio Eni e la maggior parte delle stazioni di rifornimento era già a secco da ieri, anche per effetto delle scarse scorte.

Ancora oggi non è stata effettuata alcuna consegna e gli automobilisti si sono riversati in altre stazioni di rifornimento per accaparrarsi il carburante ancora disponibile. Lunghe file si sono registrate in quasi tutti i punti vendita ancora aperti. Gli automobilisti sono rimasti in coda fino alla serata.

Leggi anche

Leggi anche

I primi approvvigionamenti di carburante sono previsti da Eni solo nel pomeriggio di oggi e in alcuni punti vendita in tutta la Calabria. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi per il blocco degli autotrasportatori previsto a partire da venerdì. Si prevede l’organizzazione di circa 22 presidi in tutta la Calabria e la partecipazione di circa 800 autotrasportatori.