Traffico aereo, disagi e voli in ritardo di 3-4 ore all’aeroporto di Lamezia.

Cancellato un volo Ryanair da Torino. Regolari i voli su Reggio e Crotone

Disagi e forti ritardi, di 3-4 ore, all’aeroporto di Lamezia Terme a causa delle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo registrato a livello nazionale.

Il volo Ita in partenza per Milano Linate alle 6.35 è ancora in attesa di decollo, così come il volo Ryanair delle 7.00. Decollato, invece, il volo Ita per Roma Fiumicino delle 6.15. Dati in ritardo, con partenza prevista alle 12.01 e 12.35 di due voli per Milano Malpensa e Wroclaw programmati alle 10.05.

Leggi anche

Ritardi anche negli arrivi con tre voli provenienti da Milano Malpensa, Bergamo e Roma Fiumicino, attesi tra le 9.30 e le 10.30 che arriveranno, secondo le indicazioni al momento, solo dopo le 11. Cancellato, invece, un volo Ryanair da Torino in arrivo alle 11.

Al momento sono invece regolari i voli sugli altri due scali calabresi, Reggio Calabria e Crotone.

Fonte: Ansa Calabria