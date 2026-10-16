Next Gen ATP Finals 2026: tutto pronto per la conferenza di presentazione

Il grande tennis mondiale fa tappa nel cuore del Mediterraneo per uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. A Reggio Calabria cresce l’attesa per l’arrivo delle Next Gen ATP Finals 2026, il torneo internazionale che dal 9 al 13 dicembre vedrà sfidarsi sul campo del PalaCalafiore i migliori giovani talenti del circuito mondiale. Per la città e per tutto l’intero territorio si tratta di una svolta epocale, un’occasione unica per proiettarsi al centro della scena sportiva globale.

Next Gen ATP Finals 2026, la conferenza stampa a Reggio Calabria il 20 ottobre

Il percorso che condurrà all’inizio delle gare prenderà il via ufficialmente con la presentazione istituzionale dell’evento. L’appuntamento con la conferenza stampa è fissato per martedì 20 ottobre alle ore 11:30 presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Corrado Alvaro, la storica sede della Città Metropolitana situata in Piazza Italia.

L’incontro con i giornalisti e gli addetti ai lavori servirà a svelare tutti i dettagli organizzativi, le iniziative collaterali e gli aspetti logistici legati alla manifestazione organizzata in sinergia con la FITP, Sport e Salute, la Regione Calabria e il Comune di Reggio Calabria.

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Un appuntamento cruciale che segna il primo passo verso una settimana di grande sport, pronta a richiamare appassionati, addetti ai lavori e media da ogni parte del mondo.