Fornelli accesi, musica e colori: inizia col botto il Messina Street Food Fest 2026 – FOTO

È iniziato col botto il Messina Street Food Fest. Ieri pomeriggio l’inaugurazione dell’ottava edizione che animerà piazza Cairoli fino a domenica 18 ottobre tra eccellenze enogastronomiche e maestri birrai. Alle 18.30 il taglio del nastro con l’amministratore unico di Eventivamente Alberto Palella, il sindaco di Messina Federico Basile, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina e il questore di Messina Salvatore La Rosa.

“Siamo qui da otto anni ormai – ha detto l’organizzatore Alberto Palella – è iniziato tutto quasi per scherzo e forse adesso piazza Cairoli ci sta perfino stretta. Siamo orgogliosi di aver allargato gli orizzonti coinvolgendo diverse regioni tra cui l’Abruzzo all’insegna delle eccellenze enogastronomiche. Una piazza viva che vuole divertirsi, siamo orgogliosi di questo”.

Importante la partnership con il Comune di Messina.

“Si è partiti con la voglia di animare una piazza – ha ricordato il sindaco Federico Basile – e ogni anno questo evento si arricchisce e porta allegria. Mi auguro grande colore e partecipazione, voglia di condividere food e cultura. Messina così si alimenta di tante cose buone”.

Uno spirito di condivisione rimarcato dalla Rettrice.

“Al via un evento fortemente identitario, aggregativo e intergenerazionale. Questa è la città che vogliamo vivere. Il food è un elemento che unisce. Complimenti a chi organizza questa iniziativa per una città sempre più a misura d’uomo, esprimo compiacimento da parte dell’Università”.

“Viviamo un grande movimento di socialità – ha detto il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina – celebrando un’eccellenza del nostro territorio e non solo. Si è generato un movimento importante, Unioncamere patrocina questa iniziativa che è un elemento propulsivo anche per l’economia locale. Duemila comuni investono nello street food, un settore in forte espansione”.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche il presidente del consiglio comunale Massimiliano Minutoli, il presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria Federico Milia, il sindaco di San Roberto Roberto Vizzari e Carlo Maggitti, dirigente del dipartimento Agricoltura, Promozione delle filiere e Biodiversità della Regione Abruzzo.

La sfilata dei cinquanta produttori protagonisti, aperta dai titolari di Basilicò, vincitori della scorsa edizione con la “pizza fritta”, ha messo in moto il food village. Protagoniste le 50 casette del gusto e gli otto birrifici artigianali, una delle novità della manifestazione 2026. I visitatori hanno fin da subito mostrato tanta curiosità per le 21 specialità inedite proposte quest’anno, tra cui l’Iris salato al pistacchio, creazione dello chef stellato Giuseppe Raciti. Non solo stelle, il Messina Street Food Fest offre una sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: per questo troveranno spazio anche operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

Grande attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico anche sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Condivisione e voglia di assaporare le specialità proposte negli show cooking solidali, organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci e condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Subito protagonista l’Abruzzo con uno dei suoi piatti identitari: Pallotte Cacio e Ove firmato dallo chef Tommaso Gentile, poi un’anteprima golosa del Natale con il sorbetto al vin brulè proposto dai gelatieri Salvatore e Pierluigi Ravese (Pasticceria-Gelateria “Garden” di Gioia Tauro). Alle 21 un altro pezzo forte: l’omaggio a Messina dello chef Giuseppe Raciti (Ristorante Zash di Riposto 1 Stella Michelin). A concludere il gelato Hallelujah proposto dai gelatieri Alessandro e Vincenzo Squatrito (Ritrovo “Orchidea” di Oliveri). Vini in abbinamento: Cantine Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e Principi di Mola.

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Non solo cibo. Piazza Cairoli ha ospitato i primi spettacoli in uno spazio fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Applausi per la compagnia dei Joculares con le nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E poi la buona musica con l’esibizione della prima live band, insieme ai dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Il programma del 16 ottobre

Show cooking

Ore 19

· Abruzzo Tasting Stories: Timballo alla teramana

· Gelato alla vaniglia, nzuddi messinesi e amarene proposto dal gelatiere Giuseppe Bellia (Pasticceria Bellia di Giarre)

· Vini in abbinamento Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 21

· Abruzzo Tasting Stories: Pecora & Rosetta

· Sorbetto di cachi e anice stellato proposto dal gelatiere Vincenzo Pennestrì (Gelateria Sottozero Pennestrì di Reggio Calabria)

· Vini in abbinamento: Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Spettacoli

· 11.30-15.30: “Cotti e suonati”, selezione musicale di Alfredo Reni

· 18.30: “Con tatto” e “I trampolieri”, compagnia Joculares

· 19.30: Replica “Con tatto” compagnia Joculares

· 19.30: Dj Set a cura di Fabrizio Duca

· 21.30: Live band Rocco al Quadrato

· 23.30-1.00: Dj Set a cura di Fabrizio Duca

Gli orari di apertura del Food Village

• Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

• 16-17 ottobre: alle 19 e alle 21

• 18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21

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