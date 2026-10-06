Il Messina Street Food Fest riaccende i fornelli, tutte le novità dell’ottava edizione

Cinquanta casette del gusto, otto birrifici artigianali e nove show cooking per un viaggio tra sapori, musica e spettacolo che parte da Messina, varca lo Stretto e arriva fino in Abruzzo. Token in prevendita dall’8 ottobre

Si dice che le cose buone abbiano bisogno di tempo per fermentare. Vale per la birra, vale per l’attesa. E quando arriva ottobre, vale soprattutto per il Messina Street Food Fest. E non è un caso se il claim scelto per l’ottava edizione è proprio: “Che fermento”.

Dal 15 al 18 ottobre si torna in piazza Cairoli in compagnia delle 50 casette del gusto, degli immancabili show cooking, aziende vinicole e di otto birrifici artigianali, una delle novità della manifestazione promossa e organizzata da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina.

L’anteprima a Villa Ida

Ieri sera a Villa Ida l’emozionante anteprima riservata alle autorità e ai media. Un piccolo assaggio che fa già venire l’acquolina in bocca. Solo la prima tappa di un viaggio tra sapori, musica e spettacolo che parte da Messina, varca lo Stretto e raggiunge Calabria, Campania, Puglia e Abruzzo.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’amministratore unico di Eventivamente Alberto Palella, il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e il presidente della Camera di Commercio e vicepresidente di Unioncamere Sicilia Ivo Blandina. Ha moderato la conferenza stampa il giornalista Andrea Castorina.

“Mai come quest’anno abbiamo azzeccato il claim – ha ricordato l’organizzatore Alberto Palella -. C’è veramente fermento da quando abbiamo messo in moto la macchina organizzativa di questa ottava edizione. Un fermento che ritroveremo anche nei bicchieri, con la grande novità degli otto birrifici artigianali messinesi, siciliani e calabresi. Sappiamo che ci sono tante aspettative e noi vogliamo rispettarle, all’insegna del divertimento e del piacere di ritrovarci tutti in piazza.

La nostra manifestazione varca anche quest’anno i confini dello Stretto e arriva fino in Abruzzo. Una sinergia tra due regioni che sintetizzo con la parola: ‘Contaminazione’ delle eccellenze enogastronomiche, che impreziosirà i nostri nove show cooking. Ringrazio l’amministrazione comunale che da sempre sostiene il Messina Street Food Fest, inserito nel cartellone dei grandi eventi cittadini. La partnership con il Comune è fondamentale vista la complessità organizzativa della manifestazione.

Ma il mio grazie va anche a Camera di Commercio di Messina, Unioncamere Sicilia, le Camere di Commercio Chieti e Pescara e Gran Sasso d’Italia e la stessa Regione Abruzzo. Per questo ringrazio per il suo saluto anche il vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente. Vogliamo fortemente un evento che valorizza il buon cibo, ma che racchiude anche divertimento con gli spettacoli in piazza, assolutamente gratuiti e aperti a tutti”.

Il sostegno del Comune di Messina

“Anche quest’anno il Comune di Messina – ha aggiunto il sindaco Federico Basile – sarà al fianco del Messina Street Food Fest, una manifestazione che negli anni ha saputo consolidarsi come un appuntamento di grande richiamo per la città.

La scelta di piazza Cairoli, nel cuore dell’area pedonale e commerciale di viale San Martino, offre una cornice particolarmente significativa a un evento che contribuisce ad animare il centro cittadino e a valorizzare uno dei luoghi più rappresentativi della vita commerciale e sociale di Messina.

La co-organizzazione dell’ottava edizione conferma la volontà dell’Amministrazione di sostenere iniziative capaci di creare occasioni di incontro e partecipazione, valorizzando il territorio e rendendo la città sempre più attrattiva per cittadini, visitatori e famiglie”.

A sottolineare l’attrattività e l’inclusività della manifestazione, l’assessore comunale ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro. “Il Messina Street Food Fest è ormai un appuntamento riconoscibile e attrattivo, capace di richiamare a Messina pubblico anche da fuori città e di offrire una significativa visibilità al nostro territorio.

Anche per questa ottava edizione l’Amministrazione ha scelto di essere parte attiva dell’iniziativa, attraverso una collaborazione con gli organizzatori che punta a rendere l’evento sempre più attrattivo e inclusivo, con attività e momenti di intrattenimento rivolti all’intera cittadinanza.

La collaborazione avviata per la realizzazione dello Street Food Fest conferma quanto sia importante lavorare insieme per fare degli eventi uno strumento di promozione della città, di valorizzazione delle sue potenzialità e di rafforzamento della sua capacità di attrarre visitatori”.

Street food, turismo e imprese

A riflettere su come lo street food sia diventato ormai un nuovo modello imprenditoriale è stato Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina e vicepresidente di Unioncamere Sicilia. “Tradizioni e sapori, nell’ottica della promozione dell’identità enogastronomica, ma anche culturale e turistica, della città e della sua provincia. Il Messina Street food, che valorizza le eccellenze agroalimentari, i vini locali, i maestri gelatieri e le attività commerciali artigianali locali, è un evento di straordinaria importanza per il nostro territorio.

Un volano di attrazione turistica che ogni anno richiama migliaia di visitatori da dentro e fuori regione. I dati del Registro delle imprese, elaborati da Unioncamere e Infocamere, inoltre, evidenziano una netta crescita dello Street food quale nuovo modello imprenditoriale che, in dieci anni, ha conquistato l’Italia: 4.500 imprese in 2000 Comuni.

Non più, dunque, un fenomeno urbano, concentrato nelle grandi città e nelle mete turistiche più consolidate, ma una presenza stabile nel tessuto economico locale. Dati che sono un’ulteriore conferma dell’importanza di manifestazioni come il Messina Street food, dedicate al cibo di strada in tutte le sue declinazioni”.

Cultura, musica e spettacolo

La serata di Villa Ida ha avuto anche ospiti d’eccezione. Cultura, mito e identità nella presentazione delle terza edizione di “Odissea Siciliana”, il progetto culturale di Saccne Rete con il calendario 2027 dedicato a feste, festività e sagre che svelano l’anima dei luoghi più autentici della Sicilia Un viaggio tra sacro e profano, tra culto e riti pagani raccontato dal CEO Chiara Basile e disegnato dal fumettista e illustratore Lelio Bonaccorso.

Poi la sorpresa in musica. Grandi applausi per il “Cunto siciliano” eseguito dal direttore artistico della Compagnia Argante di Noto Giuseppe Spicuglia insieme al musicista Gioele Galizia. A rendere ancora più festosa l’atmosfera anche i trampolieri dei Joculares che per l’occasione hanno indossato costumi che ricordano l’identità siciliana.

Nel corso della preview si è parlato anche della rinnovata media partnership con il Gruppo Gds Gazzetta del Sud-Rtp, che racconterà tutta la manifestazione con una sua postazione in piazza Cairoli e dirette con i telegiornali.

Le novità

Partiamo dai numeri. L’edizione 2026 vedrà in piazza 50 casette del gusto con 13 nuovi operatori e ben 21 specialità inedite. Tra queste, ci sarà l’Iris salato al pistacchio, creazione dello chef stellato Giuseppe Raciti. E per la prima volta lo Street Food Fest raggiungerà anche le Eolie: grande attesa per il “Morso eoliano” proposto dal ristorante “U Cucunciu” di Malfa. Non solo stelle, il Messina Street Food Fest è la sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: per questo troveranno spazio anche operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

Grande attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico ci saranno sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra senza glutine. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Nove show cooking e la contaminazione con l’Abruzzo

Immancabili i tanto attesi show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale. In programma nove appuntamenti durante i quali piazza Cairoli diverrà un vero e proprio ristorante. Grandi chef, anche stellati, e maestri gelatieri si alterneranno davanti a fornelli e banconi. La tendostruttura, che sarà allestita per l’occasione, vedrà inoltre sotto i riflettori una “contaminazione del gusto” con la regione Abruzzo che ha sposato il progetto.

Protagoniste cinque cantine abruzzesi che, insieme alle tre siciliane, accompagneranno piatti che celebrano la biodiversità agraria. Una sinergia tra due realtà diverse ma unite dalla voglia di valorizzare i propri tesori enogastronomici. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. Gli inviti potranno essere ritirati contattando le singole associazioni.

L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Quest’anno saranno protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Gli spettacoli in piazza Cairoli

Non solo cibo. Piazza Cairoli ospiterà infatti anche tanto spettacolo e intrattenimento in uno spazio fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Tornerà la compagnia dei Joculares con nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. Non mancherà la buona musica con l’esibizione di cinque live band, messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli saranno condotti da Carmen Cilione.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Dall’8 ottobre parte la prevendita dei token

Anche quest’anno sarà possibile acquistare i token in anteprima ed evitare la fila. A partire da giovedì 8 ottobre prevendita disponibile presso i seguenti punti vendita:

Nord: Pitoneria Portella, viale Giostra 120 – Ploom Store, via Consolare Pompea 220 (Ganzirri)

Centro: Officina Musumeci Service, viale Italia 93 – Panificio Francesco Arena, via T.Cannizzaro 137 – Bar Astoria, viale S.Martino 67 – La Matta, piazza Duomo 23

Sud: Prodotti tipici Campanella, via Nazionale 247 Mili Marina – Pasticceria Salvà, via nazionale 313 Mili Marina

Gli orari di apertura del Food Village

• Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1

• Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

• Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

• 15 ottobre: alle 19 e alle 21

• 16-17 ottobre: alle 19 e alle 21

• 18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21

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