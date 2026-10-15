Messina Street Food Fest: inizia il viaggio tra gusto, eccellenze e divertimento

Staremo quattro giorni in…fermento! Tutto pronto per l’ottava edizione del Messina Street Food Fest, la manifestazione che celebra le eccellenze enogastronomiche e i maestri birrai organizzata da Eventivamente in partnership con il Comune di Messina.

Alle 18.30 il taglio del nastro con l’amministratore unico Alberto Palella, il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro, per mettere in moto il food village allestito in piazza Cairoli. Protagoniste assolute le 50 casette del gusto, gli immancabili show cooking, le aziende vinicole e gli otto birrifici artigianali, una delle novità della manifestazione targata 2026.

Grande attesa per le 21 specialità inedite tra cui l’Iris salato al pistacchio, creazione dello chef stellato Giuseppe Raciti e il “Morso eoliano” proposto dal ristorante “U Cucunciu” di Malfa. Non solo stelle, il Messina Street Food Fest si conferma sintesi perfetta delle eccellenze del “cibo di strada”: per questo troveranno spazio anche operatori già premiati da Gambero Rosso con i celebri “Spicchi, Coni e Fette”.

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Grande attenzione alle necessità di chi ha intolleranze alimentari. Nel villaggio gastronomico ci saranno sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Show cooking e solidarietà

Immancabili i tanto attesi show cooking, organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci e condotti dalla giornalista Valeria Zingale. In programma nove appuntamenti durante i quali piazza Cairoli diverrà un vero e proprio ristorante. Grandi chef, anche stellati, e maestri gelatieri si alterneranno davanti a fornelli e banconi. Subito protagonista la “contaminazione del gusto” con la regione Abruzzo che ha sposato il progetto. Cinque cantine abruzzesi, insieme alle tre siciliane, accompagneranno i piatti che celebrano la biodiversità agraria.

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking sarà gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno saranno protagonisti anche i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, presenti in sala e a supporto della cucina.

Non solo cibo. Piazza Cairoli ospiterà infatti anche spettacolo e intrattenimento in uno spazio fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Tornerà la compagnia dei Joculares con nuove performance che mixano giocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. Non mancherà la buona musica con l’esibizione di cinque live band, messinesi e reggine, e i dj set coordinati da Alfredo Reni. Gli spettacoli saranno condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

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Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Programma e orari del Food Village

Il programma del 15 ottobre

Ore 18.30: inaugurazione e taglio del nastro

Show cooking

Ore 19

Abruzzo Tasting Stories: Pallotte cace e ova con crema di pecorino di Farindola e tartufo d’Abruzzo

“Aspettando il Natale”: Sorbetto al vin brulè proposto dai gelatieri Salvatore e Pierluigi Ravese (Pasticceria-Gelateria “Garden” di Gioia Tauro)

Vini in abbinamento: Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 21

“Omaggio a Messina”: Topinambur, cardoncello, “pepata di cozze”, prezzemolo e ricci proposto dallo chef Giuseppe Raciti (Ristorante Zash di Riposto 1 Stella Michelin)

Gelato Hallelujah proposto dai gelatieri Alessandro e Vincenzo Squatrito (Ritrovo “Orchidea” di Oliveri)

Vini in abbinamento: Principi di Mola

Spettacoli

18.30: “Ci vuole calma” e “I trampolieri”, compagnia Joculares

19.30: Replica “Ci vuole calma”, compagnia Joculares

19.30: Dj Set a cura di Santino Villari

21.30: Live band Mokanta

23.30-1.00: Dj Set a cura di Santino Villari

Selezione musicale di sottofondo “Cotti e suonati” a cura di Alfredo Reni

Gli orari di apertura del Food Village

Giovedì 15 ottobre dalle 18 all’1

Venerdì 16 ottobre: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Sabato 17 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1

Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

15 ottobre: alle 19 e alle 21

16-17 ottobre: alle 19 e alle 21

18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21

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